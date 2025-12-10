Suscribirse

¿Cuáles son los errores más frecuentes al pagar la prima de servicios y cómo evitarlos?

Los empleados del país deben recibir el pago en los próximos días.

10 de diciembre de 2025, 8:43 p. m.
La prima de servicios es una de las prestaciones sociales que beneficia a trabajadores en junio y diciembre.
Durante este mes de diciembre, un poco más de 10.500.000 trabajadores en Colombia, quienes están por contrato laboral, recibirán la prima de servicios de acuerdo con el tiempo laborado de manera individual para las compañías.

Según cifras del Dane, a octubre de 2025, hay 24,37 millones de personas ocupadas en Colombia y de ellas, el 56,1 % de este grupo poblacional trabajan en condición de informalidad, es decir, no tienen contrato laboral, ni acceso a las prestaciones sociales.

Contexto: Qué hacer si no le pagan la prima a tiempo o su empleador evade el pago: ojo a las medidas

Para saber cómo calcular el dinero que debe recibir un trabajador con la prima de servicios, SEMANA dialogó con Viviana Suavita Pachón, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Fundación Universitaria Horizonte, quien explicó los errores más comunes a la hora de pagar esta prestación social.

La cantidad de la prima puede calcularse tomando en cuenta factores como el tiempo trabajado, el salario mensual y las horas trabajadas durante el año.
  • No incluir el subsidio de transporte en la base salarial cuando corresponde.
  • No promediar el salario variable o usar solo el salario fijo mensual en estos casos.
  • Contar 30 días exactos cuando hay meses de 31 (julio, agosto, octubre, diciembre).
  • Confundir la base de la prima con la base para la seguridad social.

Por otro lado, la experta señala que para evitar los problemas se debe verificar en primer caso si el empleado devenga menos de 2 SMLMV y, si es así, sumarlo obligatoriamente al salario base. Además, se debe aplicar el promedio de todo el semestre para los empleados con comisiones y utilizar el conteo exacto de los días entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

Contexto: ¿Cuánto le debe llegar de prima en diciembre si gana el mínimo? Estas son las cuentas para su pago

¿Qué puede hacer un trabajador si le pagan un menor valor por la prima de servicios?

Si el valor de la prima consignada no coincide con el cálculo legal, ya sea por omisión de factores como el subsidio de transporte o el promedio salarial, el empleado debe seguir estos pasos, según indica Viviana Suavita Pachón:

La prima de diciembre, también conocida como aguinaldo.
1. Diálogo Directo: Solicitar por escrito a la oficina de nómina o talento humano una revisión detallada de la liquidación y la corrección del pago.

2. Reclamo Formal: Si no hay respuesta o la corrección es insatisfactoria, el trabajador puede presentar un reclamo escrito al empleador.

  1. Vía Legal: Si agotadas las instancias internas la empresa no cumple, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo para presentar una querella. Si la prima no es pagada en la fecha límite (20 de diciembre), la empresa puede estar sujeta a sanciones.

