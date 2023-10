¿Cuánto cuesta viajar a Barcelona en pesos colombianos?

Ya sabiendo lo anterior, se procede a pensar financieramente en el presupuesto, algo que para los expertos no es del todo fácil.

De acuerdo con recopilaciones del escenario digital Mi viajar , ir a Barcelona en pesos colombianos demanda meterse la mano en el bolsillo. Esto no solo por el cambio de la moneda de un país al otro, sino que también porque se necesita de varias cosas como, por ejemplo, el pasaporte, cuyo precio ronda los $185.000.

Para el caso de Colombia no se necesita del visado este año, siempre y cuando el viaje sea corto y no supere los 90 días de estadía en Barcelona. No obstante, lo más probable es que a partir de 2024 se necesite de la mencionada autorización electrónica.