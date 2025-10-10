Con un índice de precios al consumidor que en septiembre repuntó en comparación con agosto, y se ubicó en 5,18 %, impulsado por gastos básicos entre los cuales están el alojamiento y los alimentos, las familias buscan refugio en las promociones y descuentos.

Desde este viernes 10 de octubre, hasta el 16 del mismo mes, la cadena Makro lanza descuentos de hasta el 50 % en alimentos, aseo, electrodomésticos, entre otros.

El objetivo, según afirma la cadena de supermercados, es promover el ahorro de la familia, además de incentivar, tanto a los ciudadanos que no saldrán de sus sitios de origen durante el puente festivo del Día de la Raza, como a los que visitan alguna de las 16 ciudades en las que hace presencia Makro, con un total de 21 tiendas en el país.

Foto de referencia de un carrito de compras en un supermercado | Foto: Getty Images

Según la información de la cadena de supermercados, las rebajas se aplicarán sobre más de 2.000 referencias. La idea, de acuerdo con lo expresado por los voceros de la compañía, es “acompañar a los consumidores en un momento clave del año, ofreciendo productos esenciales de la canasta familiar, aseo, tecnología y hogar a precios realmente convenientes”.

Algunas categorías que tendrán descuentos

Es así como durante la semana habrá un sinnúmero de ofertas, entras las cuales se destaca hasta el 50 % aplicable en productos fruver, como calabazas, lechugas, pimentones, cebollas y plátano verde.

Entre tanto, las familias podrán encontrar hasta 35 % de descuento en proteínas y congelados, incluyendo filetes de salmón, tilapia, trucha y camarones, además de pollo y cerdo.

Otro de los segmentos que entran en las promociones es el de los productos precederos, como arroces, aceites, pastas, harinas, salsas, galletas y café, que tendrán hasta un 30 % de descuento, al igual que artículos de aseo del hogar y cuidado personal, como detergentes, suavizantes, jabones, desodorantes y papel higiénico.

Frutas y verduras | Foto: Getty Images

La dulcería, que se pone de moda en octubre, previo a la celebración de Halloween, tendrá descuentos del 25 %, beneficio en el que también entran las categorías de snacks y licores.

En cuanto a electrodomésticos, como lavadoras, ventiladores, ollas, utensilios de cocina y llantas seleccionada, les aplicará una rebaja de 30 %.

Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia, sostuvo que se trata de una campaña que ya se viene adelantando y que está encaminada a reafirmar que “Makro también es Mikro, porque entendemos las necesidades de quienes compran al por mayor y también de quienes hacen su mercado del día a día. Nuestro propósito es ofrecer precios bajos que realmente se noten y que lleguen a todos los hogares del país”, aseguró.