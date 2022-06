Día sin IVA 2022: ¿pasajes aéreos incluidos en la jornada de descuentos?

Este viernes 17 de junio se realizará en Colombia el segundo Día sin IVA, y desde ya las empresas están alistando sus promociones y productos para que la gente se motive a comprar en la segunda jornada de este tipo, creada por el Gobierno nacional como un impulso a la recuperación económica después la pandemia.

No obstante, pese a que existe la opción de no ser parte de la jornada, los negocios no podrán aplicarles el descuento a ciertos productos que están exentos de este impuesto, tales como:

Alimentos.

Artículos de belleza, como maquillaje y cremas para el cuerpo y la cara.

Servicios de turismo, como tiquetes de viaje, precios de hoteles y tours .

Joyas.

Muebles para el hogar, como salas, comedores, lámparas y decoraciones (tampoco están exentos los cubrelechos, cobijas o sábanas).

El caso de los tiquetes se debe a que con la aprobación de la Ley de Turismo sancionada por el presidente Iván Duque, estos tienen una disminución del IVA, que pasó de ser del 19 % al 5 % hasta el próximo 31 de diciembre de 2022.

No obstante, hay empresas que este día hacen descuentos en productos turísticos como tiquetes y hospedaje, aunque no les aplique el beneficio de la exención del IVA.

Así se calcula el precio de un producto sin IVA

La cartera de Comercio explicó que para esto, se debe tomar el precio final del producto (que incluye el IVA) y se debe dividir por 1,19. Así se sabe el valor del producto sin el IVA.

Ejemplo: para un bien que cuesta $150.000

$150.000/1,19 = $126.050,42. Este es el valor del bien sin IVA.

Al precio final del bien se le resta el valor sin IVA que se acabó de calcular. Este resultado da el valor del IVA. Para el caso de nuestro ejemplo sería:

Ejemplo: para un bien que cuesta $150.000

$150.000 – $126.050,42= $23.949,58. Este es entonces el valor del IVA.

- Consejos para comprar a conciencia y no malgastar el dinero en el Día sin IVA -

En el pasado Día sin IVA, que se realizó el 11 de marzo, se registraron ventas por 9,1 billones de pesos y para esta segunda jornada la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) calcula que los colombianos realizarán compras totales por entre nueve billones y diez billones de pesos. Sin embargo, no todas las ventas provendrán de los bienes exentos de IVA que se pueden adquirir ese día.

Este segundo Día sin IVA coincide con el pago de la prima de mitad de año, un dinero adicional al que tienen derecho los trabajadores por el tiempo laborado durante los primeros seis meses de 2022. Por ello, Seguros Sura Colombia da algunas recomendaciones para realizar compras conscientes y gestionar correctamente las finanzas personales en un mes en el que es conveniente salvaguardar la salud financiera.

Definir propósitos y prioridades

Las rebajas a raíz del Día sin IVA y el hecho de que haya mayores ingresos en los bolsillos gracias al pago de la prima, derivará en un deseo de hacer más compras. Por esto, es importante definir con claridad qué se necesita, por qué se quiere obtener y con qué dinero se pagará.

Priorizar los gustos que es preciso darse en productos, por ejemplo, de vestuario, tecnología o electrodomésticos que están incluidos en la exención del impuesto del IVA, y no efectuar con inmediatez todas las compras que se desean, evitará endeudamientos y la adquisición de bienes innecesarios.

Gastar pensando en el futuro

La mente tiene sesgos cognitivos que llevan a la toma de decisiones rápidas e inmediatas, pero no asertivas. Ejemplo de ello, es hacer una compra de algo que se desea, difiriendo el pago con la tarjeta de crédito a varias cuotas con altos intereses.

A pesar del atractivo de las promociones, se debe evitar la influencia de aquellos sesgos y, por el contrario, pensar con más detenimiento a la hora de tomar una decisión de compra. De esta manera, es positivo mantener un sano equilibrio entre lo que se quiere obtener en la realidad inmediata y las repercusiones próximas de conseguirlo.

Tener presente un presupuesto

Todas las decisiones de compra pueden llegar a tener un riesgo que, si se materializa, puede afectar la estabilidad financiera. Para evitarlo, es importante tener en cuenta un presupuesto que considere gastos e ingresos, ya sean periódicos, ocasionales o adicionales, los cuales pueden identificarse reconociendo lo que se consume en las rutinas diarias de cada persona. Para este mes, funciona hacer un balance de la cantidad de dinero disponible con la prima y la capacidad de gasto que se puede permitir.

Ahorrar

El ingreso adicional que representa el pago de la prima de mitad de año no tiene que ser destinado necesariamente al gasto. En esta línea, programar un ahorro pensando en el mediano y largo plazo garantizará una reserva para situaciones futuras, y contribuirá a una mayor estabilidad.