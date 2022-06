Siete factores que se deben tener en cuenta para lograr el éxito en las finanzas

Alcanzar el éxito financiero es el objetivo de muchos colombianos que buscan tener libertad en este sentido con la construcción de un patrimonio que así lo permita. Sin embargo, lograrlo a veces no resulta ser una tarea fácil. De acuerdo con Jeff Mosil, experto en negociación de activos de bolsa y creador del Club de Élite para Inversionistas, el éxito financiero es subjetivo, pues depende de las metas que cada persona se plantee en este aspecto.

Sin embargo, de forma general, el éxito financiero se logra cuando se tienen suficientes fuentes de ingreso que permitan tener una buena calidad de vida y sobre todo construir un patrimonio que permita generar dinero por décadas o generaciones.

“Para esto, sin duda, es fundamental desarrollar la habilidad de negociación de activos de alto nivel en mercados de valores”, asegura Mosil, quién además explica en detalle siete factores clave que debe tener en cuenta una persona para alcanzar el éxito financiero.

Generar valor con el dinero y no ahorrar por ahorrar

En el mercado existen factores como la inflación que hacen que el poder adquisitivo de las divisas disminuya, por lo que, si una persona ahorra sin poner el dinero en movimiento para producir más, está perdiéndolo.

Para esto es importante educarse a nivel financiero y aprender a negociar con el dinero que se tiene de acuerdo con el tipo de inversión que traiga más beneficios. Por ejemplo, si una persona no cuenta con mucho capital no es recomendable invertir a largo plazo y sí lo es negociar activos financieros de alta liquidez como divisas y acciones.

Planificar para el futuro, ahorrar y no malgastar

A pesar de que con el solo hecho de ahorrar una persona no genere riqueza, esto no quiere decir que no sea necesario hacerlo. El experto explica que se debe destinar un porcentaje de los ingresos para producir más dinero y de las ganancias que se produzcan, destinar un porcentaje para los gastos de vida y otro para reinvertir; por lo que ahorrar es el camino para generar un círculo virtuoso con el dinero.

Si una persona ahorra sin poner el dinero en movimiento para producir más, está perdiéndolo. - Foto: Getty Images

Ahorrar más para invertir más y alcanzar el estilo de vida que quiere

Este factor está relacionado con el anterior. Jeff Mosil indica tres posibles escenarios de ahorro e inversión de acuerdo con el nivel de ingreso mensual:

Con ingresos de menos de $4 millones o US$1.000 una persona debe ahorrar por lo menos entre el 20 % y 40 % de los ingresos para invertir .

Si una persona tiene ingresos de entre US$1.000 y US$5.000 (de $3,7 millones a $19 millones) debe ahorrar entre el 40 % y 60 % del dinero para invertir.

Si los ingresos son de entre US$5.000 y US$25.000 (de $19 millones a $95 millones), una persona debe ahorrar entre un 60 % y 80 % de los recursos para destinarlos a inversión.

Es importante reducir los pasivos y aumentar activos para tener éxito financiero. - Foto: Getty Images

“En todos los casos se debe destinar cerca de 10 % de los ingresos para el ocio, ya que hacer actividades que la persona disfruta le permiten mantener el entusiasmo por la vida. Sin embargo, no debe superar esta proporción porque se gasta en la medida en la que se puede y en la que el plan financiero lo permita. De esta forma se reduce proporcionalmente el nivel de vida para aumentar proporcionalmente el nivel de ingresos”, explica el experto.

Reducir pasivos y aumentar activos

De acuerdo con Jeff Mosil, en educación financiera los pasivos corresponden a aquellas cosas que hacen a una persona gastar dinero y no se trata de no tener pasivos, sino que se deben acomodar al plan financiero. Por ejemplo, un carro para el uso personal o una casa propia que no producen riqueza representan un dinero “está enterrado y no en movimiento”.

Por otro lado, los activos hacen referencia a lo que produce dinero como, por ejemplo, un negocio o comprar una casa para que sea alquilada. En este sentido, es importante reducir los pasivos y aumentar activos.

Tener más ingresos pasivos

Los ingresos activos son los que dependen del tiempo y atención de una persona para ganar dinero, por el contrario, los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin la necesidad de que la persona esté presente, lo que brinda mayor calidad de vida.

Responsabilizarse sobre su vida

En palabras de Jeff Mosil, “entender que las circunstancias en las que haya nacido o el camino que le haya tocado recorrer no son excusa para no tener una mejor calidad de vida. Es necesario tomar acción; si no tiene la oportunidad, la crea”.

Tener mínimo un negocio anticrisis

Es necesario tener un negocio que genere ingresos a pesar de una situación de crisis y que se caracterice, principalmente, porque la persona tiene total control sobre esa inversión. Puede ser online, ya que no dependerá de un país y de su economía y es escalable, así se pueden aumentar los ingresos de forma progresiva.