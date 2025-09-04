Suscribirse

Esta es la forma en la que puede lograr una pensión en Colombia de 5 millones de pesos al mes

Los pagos se calculan según los aportes realizados en los últimos años laborables.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 10:15 p. m.
Los expertos señalan cómo alcanzar las metas personales. | Foto: iStock

Contar con una buena mesada pensional es uno de los objetivos de miles de personas en el país. Por medio de los aportes realizados a lo largo de su vida laboral, las personas pueden ir asegurando una entrada monetaria que le permita contar con una jubilación más tranquila.

Por medio de la red social TikTok, la cuenta @estufuturoabogados compartió la información en la cual se puede calcular una mesada pensional y cómo llegar a los objetivos personales en la materia.

En primer caso, se destaca que para cumplir un objetivo de 5 millones de pesos, las personas deben tener en cuenta los ingresos con los que dispone y los gastos mensuales.

Cada usuario tienen unos cálculos diferentes para su mesada pensional. | Foto: iStock

“Así puedes obtener una pensión de vejez en Colpensiones de 5 millones de pesos. Recordemos que la pensión de vejez se liquida teniendo en cuenta el promedio de salarios de lo cotizado en los últimos 10 años o en toda la vida. Ese promedio se denomina o se llama ingreso base de liquidación y ese ingreso base de liquidación se le aplica un porcentaje que se llama tasa de reemplazo y esto depende del número de semanas que tenemos cotizadas”, señala la abogada.

Contexto: ¿Cuántas pensiones puede recibirse en Colombia por una incapacidad o riesgo? Leyes dan claridad a los cotizantes del país

Por otra parte, otro de los aspectos que se deben tener en cuenta para lograr una pensión en torno a los 5 millones es por medio de la ayuda de expertos que realicen un análisis al estilo de vida y a los gastos que presente cada persona.

“Una persona que tiene un promedio de salarios de 8 millones 500 porque cotizó durante sus últimos 10 años con promedios similares a este valor, tiene 1.300 semanas y por ende le corresponde un 62.5 por ciento. Recuerden que la fórmula de la tasa de reemplazo es decreciente, a mayor nivel de ingresos, menos tasa. Para este caso, entonces tenemos que la mesada pensional quedaría en 5 millones 312 mil pesos. Entonces resumamos IBL de 8 millones , tasa del 62.5, mesada 5 millones”, puntualiza la abogada en el video.

Cada una de las personas puede utilizar los simuladores con los que cuentan las instituciones del país para calcular la mesada pensional que obtendría con los aportes que ha realizado.

Hay que destacar que para tener una mesada pensional de 5 millones de pesos se deberá contar con unos aportes que estén por el mismo valor para poder mantener los cálculos personales.

Contexto: ¿Quiénes tienen derecho al bono pensional de Colpensiones y de cuánto es?

Una vez la persona cuente con las semanas y la edad para la pensión, podrá pasar los papeles para que le realicen el cálculo de su mesada pensional.

PensiónPensionadosmesada pensional

