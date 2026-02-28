Economía
Gobierno anuncia alivios para estudiantes del Icetex afectados por la ola invernal
Esta es la medida que beneficiará a estudiantes que estén habitando las zonas afectadas por la situación.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
28 de febrero de 2026, 10:03 p. m.
El Icetex anunció beneficios para estudiantes afectados por la ola invernal. Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento