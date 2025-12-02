Pensiones: de esta manera puede calcular el aumento de su mesada pensional

En las próximas semanas se conocerán el IPC de 2025 y el aumento del salario mínimo. Con estos dos datos, los fondos de pensiones del país realizarán el cálculo de las mesadas pensionales de miles de personas.

Hay que destacar que el primer valor debe ser publicado por el Dane en las próximas semanas, mientras que el aumento del salario será determinado en las negociaciones entre los representantes del Gobierno Nacional, las centrales obreras y el sector empresarial del país.

Hay que recordar que al monto de la pensión se le realiza el descuento por salud. | Foto: 123RF

Cuando se tenga el monto correspondiente para cada uno de los ciudadanos, deberá comunicarse por medio de los canales de comunicación que se utilizan a lo largo del año.

¿Cómo calcular el aumento de su mesada pensional?

Lo primero que deben hacer los ciudadanos que reciben su mesada pensional es verificar si el monto que reciben actualmente es igual al salario mínimo legal vigente.

En caso de recibir este valor, el aumento de su mesada pensional para 2026 será igual al aumento decretado en las mesas de negociación que se realizarán en los próximos días.

Por otra parte, si las personas reciben una mesada que supere el valor del salario mínimo, el aumento se realizará a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se tenga al final del año en curso. Este valor es entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en las semanas finales del año.

Reclamaciones a los fondos de pensiones

Si uno de los usuarios no está de acuerdo con los aumentos que han sido informados por los fondos de pensiones, podrá solicitar mayor información por medio de los canales establecidos por cada entidad y en los plazos determinados por las normativas de la nación.

Por otra parte, los pensionados del país pueden solicitar una recalculación de sus mesadas pensionales, en la cual se informarán las bases utilizadas para el monto que recibe cada una de las personas.

Si la persona no queda satisfecha con los argumentos dados por su fondo de pensiones, puede interponer diversos trámites ante las autoridades laborales del país.

En Colombia, las personas que se acercan a la Cada pensionado cuenta con un monto diferente por su historial laboral. | Foto: Agencia 123rf

Calendario de pagos

Por medio de los portales web de cada entidad, las personas pueden conocer las fechas en las cuales se realizarán los pagos de cada una de las 12 mesadas pensionales.