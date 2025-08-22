¿Pueden embargarle un bien que tenga en el extranjero por una deuda en el país?

En Colombia, miles de personas tienen deudas, las cuales hacen que sus reportes financieros hagan parte de las bases negativas. Además, al no cumplir con sus obligaciones, se ven en riesgo de enfrentar acciones judiciales, las cuales pueden conllevar un embargo de los bienes a nombre del deudor.

En el país esta figura está asociada a la orden de un juez, el cual debe analizar los montos adeudados y ordenan el secuestro de los inmuebles y el proceso de remate.

Los embargos en Colombia se encuentran categorizados en dos tipos: ejecutivos y preventivos. | Foto: Getty Images

Por otra parte, las personas que cuentan con bienes por fuera del país deben tener en cuenta las diversas directrices impartidas por las autoridades financieras del país, las cuales han marcado las pautas para el embargo de propiedades en el exterior.

“El régimen de insolvencia transfronteriza, tiene como una de sus finalidades la cooperación entre las autoridades de la República de Colombia y los estados extranjeros que hayan de intervenir en los procesos de insolvencia transfronteriza, en los términos del numeral 1 del artículo 85 de la Ley 1116 de 2006. Tal cooperación entre estados y jurisdicciones opera en los casos de insolvencia transfronteriza, a tono con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 86 de la ley 1116 de 2006″, señaló la Superintendencia de Sociedades en el año 2020.

Las leyes del país también facultan a los jueces del país para iniciar los trámites correspondientes por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual es el ente encargado de dar lugar a las solicitudes ante los países con los cuales se tengan acuerdos en dicha materia.

La notificación del embargo se puede realizar por medio de diversas alternativas que brinda la ley. | Foto: Getty Images

“Enviar carta rogatoria, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una de las autoridades judiciales del país donde ha de practicarse la diligencia, a fin de que la practique y devuelva por conducto del agente diplomático o consular de Colombia o el de un país amigo”, destaca la Superintendencia de Sociedades.

Actualmente, Colombia tiene acuerdos con varios países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Para realizar un proceso por medio de la cooperación internacional de cada una de estas naciones se debe seguir el protocolo dispuesto y por medio de funcionarios jurídicos con injerencia en los países donde se encuentren los bienes.