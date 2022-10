¿Qué pasa si no reclama el dinero del Ingreso Solidario?

El programa de Ingreso Solidario busca proteger a las familias más afectadas por la crisis económica agravada por la pandemia de covid-19 con una ayuda económica. El Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de desarrollar el proyecto e implementarlo, ha mantenido informada a la población sobre los procesos de selección y mecanismos para acceder al pago del dinero que se realiza mes a mes.

Desde el pasado 26 de septiembre empezó la nueva ronda de pagos para los beneficiarios del programa de Ingreso Solidario, el cual fue creado por el Gobierno Nacional como una estrategia para ayudar a las personas que se vieron inicialmente afectadas por el confinamiento y la pandemia y hoy en día se enfoca en aquellas que se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Igualmente, recordó que este beneficio cobija a las personas que están registradas en el Sisbén, por lo que no se requiere ni inscripciones ni sorteos, así que pidió a quienes tengan dudas, consultar este sistema para saber si está acreditado.

Este es un subsidio que llega a más de cuatro millones de hogares en todos los municipios del país y para este ciclo de dos pagos el Gobierno nacional ha dispuesto más de 1,6 billones de pesos ($1.629.531.650.000), que se serán focalizados de acuerdo con las bases de datos del Sisben.

Los hogares bancarizados recibirán un mensaje de su entidad bancaria, que les anunciará la disponibilidad del recurso en su cuenta registrada. Los hogares no bancarizados recibirán el recurso, desde el martes 27 de septiembre hasta el 11 de octubre, a través de SuperGIROS y su red de aliados, que opera en todo el país.

¿Cómo se entrega? De acuerdo con lo estipulado por el Departamento de Prosperidad Social, entidad encargada de este trabajo, actualmente los colombianos cuentan con dos modalidades para recibir esta ayuda, gracias a la red de proveedores y sucursales con la que se cuenta. Así mismo, se puede hacer por medio de la virtualidad, gracias a las billeteras digitales.

En ese sentido, el DPS dijo que si algún beneficiario no ha reclamado algún giro, estos se acumularán: “El Gobierno Nacional es consciente de que hay beneficiarios que aún no han podido reclamar ninguno de los giros, por lo que se podrán recibir acumulados. Sin embargo, desde enero de 2021 solo se podrán acumular hasta tres pagos del programa. Los beneficiarios que no hagan cobro de tres pagos consecutivos serán suspendidos del programa y no se les programará pagos en los meses sucesivos”, explicó.

Pilas a los cambios

Desde que comenzó este año, el ingreso solidario tuvo algunos cambios y uno de ellos fue que la suma que reciben los beneficiarios depende de factores, como: el número de integrantes de los hogares y el grupo de clasificación de Sisbén IV.

Por lo tanto, hubo un ajuste de valores que cambian, según la clasificación:

Sisbén grupo A: hogares en los que aparece solo una persona en el sistema recibirán $ 420.000, mientras que los grupos familiares de dos o más personas registradas en Sisbén recibirán $ 435.000.

Sisbén grupo B: solo una persona en el sistema recibirá $ 410.000, mientras que familias de dos o más personas registradas recibirán $ 420.000.

Se tiene previsto que luego de este giro, el último pago del año que corresponde al número 32 y 33 (de noviembre y diciembre) se esté llevando a cabo entre la tercera o cuarta semana de noviembre. Sin embargo, la agencia del Gobierno aún no ha confirmado si efectivamente se efectuará la transferencia de los últimos meses del año.