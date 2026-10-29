Economía

¿Recibe ayudas del Sisbén? Esto es lo que debe saber sobre la transición al RUI hasta 2027

El gobierno expidió un decreto clave para el proceso de transición al nuevo mecanismo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Evelyn Acevedo Rueda

29 de octubre de 2026 a las 9:48 p. m.
El gobierno expidió un decreto clave para el proceso de transición al nuevo mecanismo.
El gobierno expidió un decreto clave para el proceso de transición al nuevo mecanismo. Foto: Departamento de Planeación Cali
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones