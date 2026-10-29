Economía
¿Recibe ayudas del Sisbén? Esto es lo que debe saber sobre la transición al RUI hasta 2027
El gobierno expidió un decreto clave para el proceso de transición al nuevo mecanismo.
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29 de octubre de 2026 a las 9:48 p. m.
El gobierno expidió un decreto clave para el proceso de transición al nuevo mecanismo. Foto: Departamento de Planeación Cali
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