Subsidio de Vivienda: estas son las opciones para acceder al beneficio en 2022

El Ministerio de Vivienda extendió una invitación a toda la población colombiana para que cumpla el sueño de tener casa propia, por lo que dispuso 200.000 subsidios para que sean justamente este mismo número de familias las que se beneficien.

Estos subsidios han sido entregados en medio de la pandemia de la covid-19 que ha atravesado el país, desde el 2020, y el organismo ha establecido el 2022 como el plazo máximo de este beneficio. Del total de auxilios, la mitad será para familias que tengan ingresos hasta de cuatro salarios mínimos legales vigentes, y que busquen adquirir viviendas de interés social.

Sin embargo, la otra mitad de estos subsidios, es decir, 100.000 familias con cualquier monto de ingresos mensuales, según informa el ministerio, serán elegibles para otorgarles el beneficio si es que buscan adquirir viviendas No VIS o, que no son de interés social y que además, el valor total del inmueble no supere los 500 salarios mínimos legales vigentes.

Para estos últimos, el gobierno ha dispuesto entregar un valor mensual de $ 454 mil pesos aproximadamente, durante los primeros siete años del crédito de vivienda, para con esto, completar los más de $ 38 millones de pesos de los que correspondería al total de subsidio adquirido.

Para aquellos que se preguntan si este subsidio les aplica aunque ya tengan una vivienda, el ministerio especificó que este no sería un impedimento. “Se ha establecido un porcentaje de los subsidios No VIS para la compra de segunda vivienda. Siempre que se cumpla con el resto de los requisitos del programa, los interesados podrán aplicar y no estarán inhabilitados por tener una vivienda”, explica la entidad.

Lo que quiere decir que, el subsidio para una segunda vivienda está limitado por un porcentaje determinado de cupos, si estos aún no se han terminado y, si la persona cumple con los requisitos anteriormente mencionados, no habría problema en las postulaciones.

Sin embargo, este beneficio solo aplicaría para aquellos que busquen comprar una vivienda nueva, y aunque se ha anunciado que se entregarían hasta diciembre de 2022, también se especificó que al ser solamente 200 mil subsidios, si en determinado momento se acaban, antes de la fecha estipulada, hasta ahí llegaría este programa.

Para solicitar este crédito, los colombianos deberán adelantar las postulaciones a través de entidades bancarias, justamente en el momento en que soliciten el crédito para comprar la vivienda No Vis. Empero, el caso para aquellos que busquen adquirir vivienda de interés social tendrían que hacer un procedimiento diferente.

En primer lugar deben elegir el inmueble de su interés, luego de esto, deberán establecer si van a realizar un crédito con una entidad bancaria o con el Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de las dos organizaciones podrán adelantar las postulaciones.

Así entonces, luego de la consulta se les informará si son beneficiarios o no de los subsidios del gobierno. Según el ministerio, este proceso se realizaría de forma virtual en un programa que se ha dispuesto específicamente para este tipo de solicitudes.

Si la persona es beneficiaria, entonces se continuaría con el proceso que debería ser aprobado por la entidad bancaria elegida, a través de un crédito hipotecario. Entre tanto, será la entidad la que se encargue de solicitar el subsidio de vivienda al ministerio y de hacer el trámite para el desembolso.