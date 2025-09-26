TransfiYa es una de las principales opciones para el envío de dinero entre diversas entidades bancarias. Por medio de esta herramienta, las personas pueden enviar dinero en cuestión de segundos.

Hace algunos días, los responsables de la herramienta anunciaron una serie de medidas que entrarán en operación el próximo 5 de octubre de 2025.

El servicio ha registrado un crecimiento sostenido tanto en volumen de operaciones como en número de usuarios. | Foto: Foto: TransfiYa

El cambio se debe a la entrada en el país del nuevo sistema financiero Bre-B, el cual busca facilitar operaciones comerciales en tiempo real mediante nuevas medidas de seguridad.

ACH Colombia, la empresa encargada de las operaciones de TransfiYa en el país, declaró a Red Más Noticias que la herramienta seguirá disponible, aunque no de la misma manera en la que ha operado en los últimos años.

A través de la herramienta, las personas podrán solicitar dinero, estar vinculadas al sistema Bre-B y contar con nuevas funciones que impactarán a los más de 25 millones de usuarios con los que cuenta la marca.

“Este crecimiento es el reflejo de la confianza de los colombianos en soluciones ágiles, seguras y sin fricciones. TransfiYa responde a esa necesidad de mover dinero en tiempo real y con la seguridad que caracteriza a todos nuestros servicios”, aseguró Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia.

¿Qué facilidades ofrece actualmente TransfiYa?

Envío de dinero entre diversas entidades.

Recepción de dinero en distintos montos.

Aprobación de transacciones.

Confirmación de movimientos con diversos procesos de seguridad.

Con las nuevas alianzas que se están buscando, la herramienta pretende ofrecer mejores servicios a los usuarios, brindando mayor seguridad y facilidades que fortalezcan el sistema financiero del país.

Actualmente, las personas pueden acceder al servicio de TransfiYa a través de las aplicaciones de sus entidades financieras, lo cual ha facilitado el envío de dinero entre usuarios en todo el territorio nacional.

Transferencias bancarias desde el 23 de septiembre: así funcionará el nuevo sistema Bre-B. | Foto: Bre-B Oficial

Además, mediante la herramienta, las personas pueden verificar si el dinero llegó al destino deseado, lo que contribuye a prevenir estafas y garantiza la continuidad de las operaciones.

¿Qué ofrece el nuevo sistema Bre-B?

Se trata de un nuevo sistema de pagos interbancarios, mediante el cual las personas pueden realizar transferencias en cuestión de segundos utilizando llaves digitales.