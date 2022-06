TransMilenio: ¿cómo pagarlo con tarjeta débito?

Las tarjetas débito son productos financieros que facilitan a las personas el manejo de su dinero. Asimismo, es un método de pago rápido, y en ocasiones más sencillo, que el uso del efectivo.

Inclusive, algunas compañías o marcas ofrecen beneficios por realizar la compra de bienes o adquirir servicios a través del ‘plástico’; por otra parte, es una de las opciones predilectas en el comercio electrónico.

Lo que algunos no saben es que también se pueden obtener ciertas facilidades para utilizarlas en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). De acuerdo con la página oficial de TuLlave existe una amplia variedad de tipos de tarjeta para acceder a la plataforma de transporte, entre ellas la básica, la plus, la plus especial y la tarjeta híbrida.

¿Cómo funciona la tarjeta híbrida y cómo solicitarla?

La tarjeta híbrida (Bancaria - Recaudo Bogotá), explican desde TuLlave, es un tipo de tarjeta que tiene un chip de interfaz dual, lo que permite que goce de su aplicación para pagos con y sin contacto, al tiempo que la aplicación de transporte de Recaudo de Bogotá S.A.S.

Esta tarjeta cuenta con tres funcionalidades para los usuarios: una primera es la bancaria y las otras dos son para su uso en el transporte (prepago o pospago).

Con respecto a la funcionalidad bancaria, indican desde la compañía, la tarjeta híbrida puede utilizarse para pagar productos o servicios en los distintos establecimientos comerciales. Asimismo, se pueden realizar retiros en cajeros automáticos, por medio del chip de interfaz dual en la tarjeta.

Tal como funcionan los ‘plásticos’ de los bancos hoy en día, la tarjeta puede usarse para hacer pagos sin contacto.

Por otra parte, la funcionalidad de pospago para transporte le permite al usuario ingresar al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Para ello, la entidad bancaria que haya entregado la tarjeta dispone de un cupo diario para tal fin. El dinero es descontado de dicho rubro, automáticamente por el banco, de acuerdo con sus políticas.

Utiliza tu tarjeta híbrida bancaria 💳en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá #tullave #planeatuviaje pic.twitter.com/SR6QdbK4Hh — Tarjeta tullave plus (@tullaveplus) April 27, 2022

Finalmente, con relación a la funcionalidad prepago, desde TuLlave señalan que la tarjeta híbrida se puede recargar previamente en efectivo, a través de la red de recarga de Recaudo Bogotá. El dinero correspondiente a los pasajes es descontado al momento de acceder al sistema de transporte.

Algunas de las entidades bancarias que tienen convenio son Banco Av Villas, Bancolombia, Itaú, Rappi, Condensa, Colpatria y Davivienda.

¿Qué otras tarjetas especiales existen y cuáles son sus beneficios?

La Tarjeta Plus Especial puede ser solicitada por los usuarios que gocen del beneficio de Adulto Mayor. A través de este plástico, las personas mayores de 62 años acceden al sistema con valores preferenciales en las tarifas de los servicios troncales, cables y zonales. Este beneficio aplica para 30 viajes.

Otra opción que le ofrece facilidades a los usuarios es la tarjeta apoyo ciudadano Sisbén, la cual brinda tarifas diferenciales para las personas que se encuentren en la base de datos del Sisbén, tengan una puntuación menor a 30.56 y sean mayores a 16 años.

Con esta tarjeta, el pasaje en los diversos servicios cuenta con valores más económicos. Igualmente ofrece beneficios para los transbordos de un servicio de transporte a otro.

Finalmente, está la tarjeta para personas en condición de discapacidad. Según informa la página de TuLlave, esta cuenta con un beneficio diferencial para las personas que estén registradas en las bases de datos de la Secretaría de Salud del Distrito. Mensualmente, disponen de un subsidio mensual que se carga en la tarjeta y se pueden utilizar para acceder al sistema de transporte.

Los usuarios pueden consultar si son beneficiaros en la página de TuLlave.