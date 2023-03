Crédito rotativo: ¿qué es y cuándo es recomendable tenerlo?

El sistema financiero colombiano ofrece diversos productos para la compra de bienes y servicios, los cuales que pueden resultar, inclusive, más beneficiosos en términos financieros que una tarjeta de crédito.

Entre estas modalidades de financiamiento se encuentra el crédito rotativo, que es un cupo que otorga un banco o establecimiento de crédito, según la capacidad de endeudamiento del solicitante y que no está asociado a un único desembolso.

Jabar Singh, presidente de Scotiabank Colpatria, lo define como “un cupo de crédito personal y reutilizable. Es decir, en la medida en que el cliente realiza pagos, el crédito automáticamente va liberando cupo, generando una nueva disponibilidad”.

“Como características más importantes de este producto ofrecido por Scotiabank Colpatria, no se necesita codeudor, no se exigen garantías y no tiene sanción por el prepago de la deuda; adicionalmente los intereses se pagan únicamente por crédito de cupo utilizado y por días de uso, es un crédito reutilizable y renovable automáticamente. Su utilización es 100 % en efectivo, y cuenta con un cobro de seguro de vida deudor, el cual cubre la totalidad de la deuda en caso de un siniestro”, destacó.

El crédito rotativo es una tipo de producto financiero que permite a cualquier usuario del sistema financiero contar con un flujo de dinero, que puede disponer para atender cualquier eventualidad. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el fintech R5, este tipo de préstamo -que puede ser usado total o parcialmente- es transferido a la cuenta bancaria del cliente y desde allí este puede administrarlo, donde la clave es que a medida que se vaya utilizando parte del cupo, se vaya retornando el capital para tener disponibilidad de dinero.

Existen dos tipos de créditos rotativos: los revolventes y los no revolventes. En el caso del primero, su principal característica es que cada vez que se usa, tiene una tasa de interés y un plazo diferente. “Esto quiere decir que, si en este préstamo de 5 millones primero utilizas 2 millones con tasa de interés del 1,2% a un año, luego utilizarías los otros 3 millones como prefieras, pero la tasa de interés variaría y el plazo también, de modo que puede extenderse el pago de este último monto, así hayas terminado de pagar los primeros 2 millones”, indicó.

El crédito rotativo, si bien se otorga con base en un cupo, este no responde a un único desembolso. Esto significa que la persona que cuente con este producto, puede disponer de éste cuantas veces lo requiera, pero según vaya pagando las cuotas. - Foto: iStock

Mientras que el segundo tiene una tasa de interés y un plazo de pago previamente determinado. Es decir, “que sin importar si primero usas 2 millones, luego 1 y luego otros 2, debes terminar de pagarlo al mismo tiempo, de modo que las cuotas irían cambiando, dependiendo del dinero que debas, pero la tasa de interés se mantendría desde el primer pago hasta el último, ya que también tendrías que pagar la totalidad del dinero en un plazo fijo”, destaca.

Entonces, ¿cuáles son los beneficios del crédito rotativo?. Según los expertos, entre las ventajas que ofrece este tipo de crédito de libre inversión, es que las cuotas no son altas porque pueden pagarse entre 36 y 60 meses. Sumado a que el cupo suele ser mayor que el de una tarjeta de crédito, y que a medida que pasa el tiempo, se puede aplicar a un monto mayor al solicitado, según el comportamiento de pago de las cuotas. Sin embargo, se recomienda que quien opte por este tipo de crédito, administre adecuadamente el dinero para no endeudarse más de la cuenta.

Los expertos recomiendan que no se utilice todo el cupo del crédito rotativo, esto para que no se convierta en un dolor de cabeza para las finanzas personales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, este producto financiero es una herramienta de gran ayuda para alcanzar objetivos a corto plazo y cumplir algunas metas como hacer un viaje, realizar una remodelación, comprar electrodomésticos, cubrir los gastos de tratamientos médicos, entre otros. Incluso, puede ser de gran ayuda para invertir en un emprendimiento o en capital de trabajo propio.

“Se puede disfrutar de cuotas mensuales muy cómodas. No tiene un número fijo de cuotas en total y depende del período que el cliente establezca para terminar de pagar lo que usa”, puntualizó Singh.