Embargo salarial en Colombia: ¿cuándo es legal su aplicación?

Por otro lado, existen situaciones en las que el embargo salarial es ilegal y no encuentra sustento en la normativa. Esto incluye, por ejemplo, multas de tránsito, las cuales no pueden dar lugar a la ejecución de un embargo salarial. Además, las deudas que se consideran de pequeña cuantía según la ley tampoco están sujetas a esta medida. Si un empleado no reconoce la deuda o si existe un litigio en curso, el embargo no puede proceder hasta que la situación sea debidamente resuelta por las instancias pertinentes.