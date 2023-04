Latinoamérica se ha convertido en un territorio fértil para la industria fintech y los pagos sin contacto

Los pagos digitales le están ganando la guerra al efectivo en regiones como Latinoamérica. Es un factor que le abre oportunidades y retos al ecosistema de pagos.

De acuerdo con un estudio de Americas Market Intelligence y Kushki (Tendencias de pagos digitales en Latinoamérica 2023), Latinoamérica se ha convertido en un territorio fértil para la industria fintech, con más de 2.300 empresas del rubro en la región.

En la región existen diversos desafíos y oportunidades para avanzar en la masificación del uso de estas tecnologías. - Foto: 123 RF / El País

Además, en la región existen diversos desafíos y oportunidades para avanzar en la masificación del uso de estas tecnologías. Uno de los principales desafíos que enfrentará la industria de los medios de pago son los proveedores que dependen de sistemas heredados.

Para que nuestra región alcance el dinamismo y la riqueza de mercado presentes en las economías desarrolladas, es necesario un salto en términos de innovación, calidad y velocidad de los pagos.

Un reto importante

Según Aron Schwarzkop, CEO de Kushki, hasta el momento, el hecho de que los adquirentes tradicionales sigan dominando el mercado con un 80 % representa un importante reto para todos los miembros del ecosistema.

De acuerdo con el estudio, los nuevos jugadores que han entrado a participar en el mercado de la adquirencia ofrecen soluciones de pago tradicionales y alternativas, adaptándose a las necesidades y exigencias de los consumidores latinos, que están cada vez más tecnologizados.

Algunos de los servicios que se están implementando en estos momentos, que están solo disponibles para tarjetas, son los de fraude mejorados, adquisición inteligente y de tokenización. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Schwarzkop aseveró: “El futuro de la adquirencia no se basa únicamente en las tarjetas, sino que representará una combinación de métodos y experiencias de pago. Quienes no abracen este futuro se enfrentan a un posible desgaste y pérdida de relevancia, ya que los comercios cada vez serán más exigentes a la hora de buscar aliados de negocio y se requerirá de paytechs que sean un one stop shop de pagos”.

La apropiación

El experto aseveró que entre las oportunidades más relevantes está la presión a la baja sobre las tarifas cobradas a los comerciantes, pues ahora, en muchos mercados de la región, los comercios pueden aceptar pagos digitales sin cargo.

Lo anterior es una oportunidad para una mayor aceptación de pagos digitales en los comerciantes que, históricamente, han tenido que pagar tarifas entre un 3 % y 5 % para aceptar pagos con tarjetas, promoviendo de esta manera el uso de las nuevas tendencias de pagos.

Otra de las oportunidades son los servicios comerciales que pasan de transaccionales a empaquetados. Según el estudio, esto significa que esos servicios “evolucionarán cada vez más desde un modelo transaccional, en el que a los comerciantes se les cobra una comisión por cada transacción, a un modelo empaquetado, en el que los comerciantes acceden a un paquete de bienes y servicios que agregan valor a su operación”.

Algunos de los servicios que se están implementando en estos momentos, que están solo disponibles para tarjetas, son los de fraude mejorados, adquisición inteligente y de tokenización.

Actualmente el acceso a nuevos métodos de pago digitales se ha masificado, evidenciando un cambio de paradigma en América Latina. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una oportunidad

Además, según el experto, las estrategias de verticalización en los comercios se posicionan como una gran oportunidad. El estudio explica que esto trae consigo que los proveedores de pagos necesitan desarrollar estrategias verticales basadas en los tipos de comerciantes a los que buscan servir.

Un ejemplo de esto son los restaurantes, que ahora necesitan un conjunto de servicios que van desde la gestión de mesas y reservas, dispositivos POS inalámbricos, hasta un sistema para gestionar pedidos en línea, cobro de pagos y cumplimiento de entregas.

Agregó que actualmente el acceso a nuevos métodos de pago digitales se ha masificado, evidenciando un cambio de paradigma en América Latina, donde solía predominar el dinero en efectivo. Hoy en día los métodos de pago alternativos representan en total el 47% del comercio electrónico.