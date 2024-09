Cuatro tarjetas de crédito que no cobran cuota de manejo en Colombia: traen buenos beneficios

Las tarjetas de crédito que no cobran cuota de manejo en Colombia

Son varios los bancos que ya ofrecen este beneficio. Uno de los primeros en hacerlo fue Nubank, que lanzó su tarjeta de crédito que no cobra ningún tipo de cuota de manejo a sus usuarios. Esta banco cuenta con una tarjeta virtual y también una física, y ofrece la posibilidad de hacer avances del 100% del cupo en efectivo.

Aunque Davivienda no es un neobanco, esta entidad también cuenta con una atractiva tarjeta de crédito que no cobra cuota de manejo. Se trata de la tarjeta Davivienda G-Zero, que además de no realizar este cobro, también entrega un cash back por cada compra que haga. Además, cuenta con un 0% de interés en la compra de productos Apple.