“Cambio del plástico”: así es la nueva modalidad de estafa con la que están vaciando tarjetas de crédito

“Me llamaron, supuestamente, de Davivienda para decirme que me iban a cambiar de tarjeta, el plástico, y que iban a traérmela. Llegó un repartidor, se hizo pasar por trabajador de Domesa, cuando un tío que trabaja con ellos me dijo que no tienen ningún convenio, pero aun así el señor me dijo que debía presentarle mi cédula y la tarjeta, porque debía destruirla”, alarmó la denunciante que por poco se ve perjudicada.