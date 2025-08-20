Suscribirse

Finanzas

El error común por el que puede terminar pagando más en la declaración de renta

Los colombianos deben verificar si deben presentar el proceso sobre los ingresos del 2024.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 1:10 a. m.
Trámites en línea. (AP Photo/Elise Amendola, File)
Las personas deben consultar los procesos de la declaración para evitar los errores. | Foto: AP

Cada año, miles de colombianos deben cumplir con la declaración de renta, la cual es vigilada y supervisada por la Dian. El proceso es realizado mediante la información financiera presentada por cada ciudadano del país en relación con al año gravable anterior.

Para el 2024, la Dian definió los topes mediante los cuales las personas pueden conocer si deben presentar el trámite o no. Además, señaló las fechas y documentos claves que se deben tener en cuenta.

Declaración de renta 2025
Fechas límite para la presentación de la declaración de renta en 2025 | Foto: Dian

Montos declaración

  • Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable no exceda de 4.500 UVT
  • Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable no exceda de 4.500 UVT.
  • Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 UVT.
  • Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 UVT.
  • Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 UVT.

Uno de los principales errores de las personas es desconocer la fecha en la cual debe presentar el trámite, se debe señalar que no conocer el día, no lo librará de la multa que se impone a las personas que se retrasen en el cumplimiento de la obligación.

Por esta razón, al momento de cumplir con la obligación, el monto que tendrá que cancelar será mayor aumentando los costos del proceso.

Contexto: Quiénes declaran renta este 20 de agosto: ojo con las multas

La DIAN impone una multa mínima equivalente a 10 UVT (aproximadamente $514.000 en 2025) y puede llegar hasta el 20% del valor de los ingresos no reportados, del patrimonio o de las consignaciones.

Durante los próximos días estos son los documentos que deben presentar la declaración:

  • 20 de agosto: cédulas terminadas en 11 y 12
  • 21 de agosto: cédulas terminadas en 13 y 14
  • 22 de agosto: cédulas terminadas en 15 y 16

Por medio de la cédula de ciudadanía, las personas pueden consultar la fecha en la cual deben cumplir con la obligación y evitar sanciones por parte de la entidad.

Otro de los errores más comunes es cuando no se da la entrega de la información correcta. Para esto, la Dian recomienda que las personas deben asesorarse de personal experto en la materia para la realización del trámite.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. | Foto: Montaje: El País

Por otra parte, las personas deben consultar, por medio del portal web de la entidad, los documentos que deben tenerse en cuenta para la presentación de la obligación.

Contexto: Qué es la declaración de renta sugerida en 2025: para qué sirve y a quiénes aplica

Por último, otro error que se presenta con frecuencia es no incluir la totalidad de los movimientos financieros que se realizaron en el 2024. Las personas deberán verificar las transacciones realizadas por medio de las diversas aplicaciones y métodos del sistema financiero del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Suspenden el Millonarios vs. Unión Magdalena: hinchas armaron caos en El Campín

2. Polo Democrático pide que Iván Cepeda sea candidato presidencial

3. Público iba a gritar “fuera Petro” frente a Álvaro Uribe y el expresidente se hizo viral con su reacción

4. Enfermedad medieval que mató millones en Europa regresa a EE. UU.: confirman nuevo caso y piden extremar precauciones

5. Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DeclaraciónDIANerror

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.