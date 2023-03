Estrategias financieras para garantizar una estabilidad económica en la vejez

Asegurar un ahorro pensional es primordial para no pasar penurias en la jubilación.

La inteligencia financiera es un término que viene siendo más utilizado y comprendido conforme pasa el tiempo y, gracias a esto, cada vez más jóvenes y adultos se preocupan por usar bien su dinero y estar preparados ante cualquier eventualidad, bien sea por medio de un fondo de ahorro o generando una rentabilidad de su dinero mediante inversiones inteligentes, asesorados siempre por expertos, entendiendo términos claves como inflación, tasas de interés o cripto-mercados; para usarlos a su favor.

No obstante, todavía hay un tema en el que todavía no se ha profundizado como debiera. Se trata de los ahorros para la vejez o la creación de un plan financiero para la jubilación que no dependa únicamente de la mesada pensional y se enfoque en la creación de varias fuentes de ingresos que le permita a las personas tener una vida tranquila cuando llegue a esta etapa de la vida en la que, por ejemplo, se sale de la fuerza laboral y es muy difícil conseguir empleo.

Es importante que desde una edad temprana se empiecen a cultivar ciertos hábitos que ayudarán a vivir un retiro lleno de buenas experiencias y tranquilidad. - Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos de Metlife, es importante que desde una edad temprana se empiecen a cultivar ciertos hábitos que ayudarán a vivir un retiro lleno de buenas experiencias y tranquilidad. Esta firma especializada en seguros de vida hizo una lista de hábitos que pueden ayudar a cumplir esta meta, los cuales se pueden desarrollar desde los 20 a los 40 años:

1. Implementar un plan de retiro: para llevar esto a cabo es necesario ir mejorando los hábitos financieros desde la juventud y haciendo aportes constantes a un fondo o ahorro programado.

2. Comenzar con antelación: no hay que olvidar que el tiempo es un aliado esencial en este proyecto, permitiendo un ahorro gradual y la capacidad de abordar imprevistos con anticipación.

3. Elegir bien un plan de pensiones adecuado: más allá de las marcas o empresas, es necesario que cada quien elija una opción con la que se sienta identificado, luego de comparar las rentabilidades y ofertas que existen en el mercado.

4. Invertir con precaución: en todo esto es necesario ser juicioso con los ahorros pensionales y tener precaución al invertir, considerando todas las variables y pensando en las condiciones actuales como base para el futuro.

5. Evitar las deudas y compras compulsivas: en este punto se aconseja tener claro qué tipo de gastos se pueden costear, ya que se puede terminar pagando intereses innecesarios y no mejorar la calidad de vida.

6. No retirarse antes de tiempo: para lograr este consejo es necesario estar abierto a las posibilidades laborales que se acomoden al estilo de vida deseado y tratar de estar dentro del mercado laboral todo el tiempo que se pueda, ya que de esta forma se garantiza un mayor ahorro de cara al futuro.

Pilas con estos errores cuando se esté cerca a la jubilación

Dentro de la planeación financiera, el retiro pensional es uno de los factores más importantes para asegurar el futuro familiar. En Colombia, la edad de pensión estipulada en el Régimen de Prima Media es de 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres y 1.300 semanas.

En Colombia, la edad de pensión estipulada en el Régimen de Prima Media es de 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres y 1.300 semanas. - Foto: Getty Images

Expertos manifiestan que lo ideal es empezar a cotizar desde el inicio de la actividad laboral, ya que en la juventud se pueden controlar los gastos, incrementar el ahorro y hacer un esfuerzo para aumentar el patrimonio, de tal manera que se esté preparado en el momento del retiro pensional.

Es importante tener claro que los aportes se deben hacer de manera constante y es recomendable seguir cotizando incluso si la persona trabaja independiente o si se radica fuera del país. De acuerdo con Sandra Martínez, consultora en comportamiento financiero de Positiva, “Cuando se acerque la fecha del retiro, lo más recomendable es no tener muchas deudas, ni mayores obligaciones, ya que los ingresos disminuyen al pensionarse de un 20 a un 30 por ciento”.

Otro consejo de la experta es contar con un presupuesto detallado para identificar los ingresos y los gastos con el fin de saber si se pueden pagar en su totalidad; de lo contrario, es importante tener un ahorro o un ingreso adicional para cubrir el porcentaje que se deja de recibir.

Antes de la jubilación es necesario contar con un presupuesto detallado para identificar los ingresos y los gastos con el fin de saber si se pueden pagar en su totalidad; de lo contrario, es importante tener un ahorro o un ingreso adicional para cubrir el porcentaje que se deja de recibir. - Foto: Getty Images

Aunque los ingresos van a disminuir, se debe continuar con el hábito del ahorro, ya que siempre existen gastos extras, sobre todo lo que tiene que ver con salud en esta época de la vida. Adicional, pensar en este tema desde la juventud puede ayudarle a tener un ahorro adicional. “Si tienen hobbies o una actividad para desarrollar, esta es una época en la que pueden aprovechar el tiempo para realizarla y se puede convertir en una nueva fuente de ingresos”, aseguró Martínez.

Ya una vez pensionado, es crucial asegurarse de no gastar más de lo que gana y controlar “los gastos hormiga” que pueden afectar seriamente el presupuesto.