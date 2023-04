Presidente Petro, finalmente, sí llegó al Congreso de Asofondos: “lo más importante es proteger el ahorro”

Pese a que en su agenda no se tenía programado y su ministra del Trabajo no asistió, aunque inicialmente había confirmado la participación, finalmente el presidente Gustavo Petro sí asistió a la clausura del XVI Congreso de Asofondos, que se realiza en Cartagena desde el pasado jueves. Allí, nuevamente defendió el proyecto de reforma pensional que espera iniciar su trámite en el Congreso, argumentando que es necesario realizar cambios sustanciales a este sistema.

Durante su intervención, junto al presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías –Santiago Montenegro–, el jefe de Estado aseguró que los tiempos han cambiado y que es necesario reconocer que los cálculos económicos que se hicieron hace varias décadas están fracasando y que por tanto es necesario empezar a tomar cartas en el asunto para evitar una crisis en el futuro.

El presidente Petro puso como ejemplo la Ley 100 y sostuvo que pese a que votó a favor de la misma cuando fue aprobada en 1993, hoy en día reconoce que se cometieron muchos errores y que las proyecciones que tuvieron en cuenta en ese entonces no coincidieron con la realidad económica y social que vive hoy en día el país y el mundo en general.

“¿A quién le paga el Estado las pensiones? ¿A los más pobres? No, no se la paga al campesino más humilde o al trabajador que gana el salario mínimo y se las apaña todos los días para poder sobrevivir. Estos pagos son para la clase media y de ahí para arriba. Eso quiere decir que estamos poniendo a pagar a los que menos tienen para subsidiar a las personas que gozan de una estabilidad económica y no están entre los más pobres”, indicó.

Durante su intervención, el mandatario nacional también habló sobre el esquema actual del sistema pensional y señaló que se deben realizar ajustes para combatir problemáticas como la falta de cobertura y la fuga de capitales hacia los fondos privados que al final terminan regresando a Colpensiones cuando ya los trabajadores están próximos a su jubilación.

“Acá lo que estamos viendo es que la rentabilidad se está quedando en los fondos privados, mientras que la obligación de pagar al final queda para Colpensiones. Es decir, que la gente se lleva su dinero, su stock, a los fondos privados y allí ellos generan una rentabilidad para que al final el stock, no esas ganancias, se traslade al régimen público, donde solo queda la responsabilidad de pagar la pensión”, explicó el presidente de la República.

Ante esto, señaló que es necesario garantizar que los ahorros se inviertan como se debe y se pueda generar una rentabilidad que fortalezca el régimen de prima media, para que de esta forma se pueda garantizar un aseguramiento de quienes están buscando una protección adecuada durante su vejez, dejando claro que “el hecho de que (Colpensiones) ya no genere ahorros, no significa que no haya un ahorro”.

“Los datos dicen que mantener las cosas como están se está convirtiendo en suicidio, mantener las ideas de 1993 es un suicidio, por eso es necesario impulsar ideas de cambio. Si somos capaces de movernos ahora, es momento de movernos, no hay que esperar a que lleguen los retos para mejorar lo que tal vez ya no se pueda porque es muy tarde”, concluyó.

Un llamado contundente desde las AFP

Durante la intervención del presidente Petro en el Congreso de Asofondos, también se dio la participación del presidente de este gremio, Santiago Montenegro, quien reiteró el llamado al Gobierno nacional para que no se acabe lo que ha funcionado y para que la reforma pensional se enfoque en fortalecer lo que ya funciona y cambie todo aquello que no está andando como debiera.

“Este proyecto unifica en un solo sistema los dos regímenes contributivos que hoy en día compiten uno con otro, situación de Colombia, que, junto con Perú, es un caso único en el mundo, una duplicidad de regímenes que ha generado unos arbitrajes absurdos y una complejidad que muy pocos ciudadanos han tenido la capacidad de entender a cabalidad”, dijo inicialmente Montenegro.

Si bien celebró la intención de aumentar la cobertura y garantizar una vejez digna para quienes no alcancen una pensión y caigan en situación de pobreza, el presidente de Asofondos señaló que es necesario evitar la brecha “que discrimina contra las mujeres que tendrán que esperar ocho años para recibir este subsidio, brecha que es menester corregir”.

“Este proyecto elimina los subsidios existentes para las pensiones de quienes hayan contribuido por encima de tres salarios mínimos legales o por encima del umbral que finalmente apruebe el Congreso de la República, aunque les sigue dando subsidios a las personas de ingresos altos sobre el monto del umbral que se termine aprobando”, indicó.

Asofondos aprovechó la inesperada visita del presidente Gustavo Petro para pedirle que abra los escenarios de debate propicios para mejorar la reforma pensional en pro del bien de todos los colombianos y sin destruir lo que está funcionando bien.