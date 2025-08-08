Suscribirse

Dane abrió más de 900 vacantes en Colombia y paga buen salario: aplique fácil

Busca profesionales en varias partes del país.

Redacción Finanzas Personales
8 de agosto de 2025, 2:56 p. m.
CENSO 2005. ENCUESTADORES. DANE. BOGOTA OCTUBRE 9 DE 2005.
Estos son los empleos que abrió el Dane en agosto. | Foto: Juan Carlos Sierra

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más conocido como Dane, es una de las entidades más importantes del país, dado que se encarga de producir, analizar y divulgar estadísticas oficiales del país.

Sus funciones permiten conocer a los colombianos, analistas y expertos la realidad social y económica del país, para tomar decisiones con base en esa información.

Cada cierto tiempo, la entidad abre vacantes con el fin de aumentar su personal para la temporada de encuestas o distintos procesos que adelanta la entidad. Recientemente, anunció una nueva convocatoria.

El Gobierno argumenta que hay que rehacer el presupuesto para cumplir los programas sociales propuestos, con los cuales Gustavo Petro ganó las elecciones.
La entidad abrió dos convocatorias simultáneas. | Foto: adobe istock

Son dos procesos simultáneos que tendrán lugar en el mes de agosto del 2025, en los que se busca un total de 946 personas.

La primera se denomina Convocatoria 009-2025 - Temática agropecuaria: precios y abastecimiento de productos agropecuarios.

Esta ofrece 186 puestos con perfiles como:

  • Encuestador de abastecimiento: 75 vacantes.
  • Encuestador de ruta: 50 vacantes.
  • Encuestador mayorista: 19 vacantes.
  • Gestor operativo: 5 vacantes.
  • Supervisor de campo: 11 vacantes.
  • Supervisor de campo mixto: 7 vacantes.
  • Analista de información: 9 vacantes.
  • Coordinador de campo: 6 vacantes.
  • Digitador: 4 vacantes.
Las inscripciones están abiertas por pocos días esta entidad necesita encuestadores, supervisores y gestores informáticos.
El Dane abre constantemente convocatorias. | Foto: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

El salario asignado dependerá de la vacante y el rango ofrecido esta entre los 2 millones de pesos y los 2,5 millones de pesos.

La segunda convocatoria se denomina 010 2025 - Temática social: hogares y micronegocios, que es la que más vacantes ofrece, con cerca de 760 puestos.

Entre estos se encuentran los siguientes cargos:

  • Encuestadores: 506 vacantes, con un salario ofrecido de $ 2′067.000.
  • Supervisores de campo: 193 vacantes, con un salario ofrecido de $ 2′226.000.
  • Coordinadores de campo: 61 vacantes con un salario ofrecido de $ 2′968.000.

Para acceder o aplicar a alguno de estos dos cargos, deberá acceder al portal de convocatoria, que es https://bpso.dane.gov.co/.

Así funciona Geoportal, la herramienta para combatir la corrupción en Colombia.
Siga los pasos y aplique a las vacantes. | Foto: InfiniteFlow - stock.adobe.com

Luego, buscar el nombre de las convocatorias mencionadas y allí elegir la vacante específica de su interés. Cree una cuenta con número de cédula y correo, luego inscríbase y cargue su hoja de vida.

