Fundación Forge entregará 200 becas en Bogotá hasta el 7 de agosto

“Programa Tu Futuro”, el sistema de becas creado por Fundación Forge, está en la última semana de su convocatoria para la segunda mitad del año para que los jóvenes colombianos de escasos recursos desarrollen las habilidades socioemocionales y digitales más solicitadas por las empresas actualmente y les permita conseguir un empleo formal.

“Estamos trabajando para darle un impulso a la inclusión laboral desde la diversidad. En este programa, el 80 % de becarios han sido mujeres, algo que es muy positivo con el tema de la inclusión del género en estos temas”, dijo María José Gómez, directora país Perú y Colombia de la Fundación Forge.

“Creemos que es posible romper brechas de género, socioeconómicas, étnicas, etc. para que los jóvenes logren vincularse al mundo laboral mucho más prometedor para ellos. Los invitamos a participar, no solo de la convocatoria, sino de las alianzas con Fundación Forge, para apoyar a las nuevas generaciones”, agregó.

El programa entrega 50 becas en Bucaramanga, 200 en Bogotá y 50 en Soacha, en esta ocasión se tiene como aliado para la difusión a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, así como gracias a un convenio recientemente firmado con el Municipio de Bucaramanga, se realizará un trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Social.

Luego de la convocatoria, los cursos tendrán inicio el lunes 1ro de agosto de manera virtual y tendrán una duración de 4 meses.

Para aplicar a estas becas los requisitos que deberán cumplir en la solicitud son:

Tener entre 18 y 24 años.

Estar cursando secundaria o haber ya finalizado.

Tener acceso a un dispositivo con internet para conectarse a las clases.

Estar atravesando dificultades económicas para continuar sus estudios.

Yulieth Reyes, colombiana egresada de este programa aseguró que: “Programa Tu Futuro me cambió la vida, me permitió aprender, crecer y adquirir experiencia gracias a los talleres que hicieron que confiara en mí misma”.

“Gracias a esta oportunidad, logré acceder a un empleo formal, ya que antes no me sentía del todo capaz de cumplir con todos los requisitos, pruebas o entrevistas. Forge nos enseña a los jóvenes cosas que parecen básicas, pero que no han sido explotadas para ayudarnos a desempeñarnos mejor y construir nuestro futuro”, añadió.

Aquellos jóvenes han tenido la oportunidad de participar en estas convocatorias por más de 17 años en Latinoamérica, y actualmente el panorama laboral entre este tipo de población es poco optimista; por eso, “Programa Tu Futuro” tiene una gran acogida y es un gran aporte para las nuevas generaciones, porque en él encuentran gran cantidad de herramientas que les ayuda a potenciar sus habilidades y encontrar caminos para desempeñarse laboralmente.

Otras becas disponibles

Uno de los propósitos que tienen muchos colombianos es realizar estudios en el exterior. Esto, con el objetivo de seguir creciendo como profesionales, tener un currículum más amplio o ampliar sus conocimientos.

Actualmente, son varias las instituciones ofrecen programas de becas para que las personas puedan lograr este propósito. A continuación, algunas de ellas:

Becas Fulbright

Hasta el 5 de agosto estará abierta la plataforma de Fullbright para obtener una de las becas ofertadas para este segundo semestre del año. Estas oportunidades educativas tienen como objetivo fomentar la investigación, el crecimiento profesional y crear una red de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

La Comisión Fulbright Colombia otorga becas a profesionales de excelencia elegidos a través de un sistema de méritos académicos y profesionales, dando la oportunidad de estudiar, enseñar, investigar, intercambiar ideas y encontrar soluciones a retos e intereses de alcance local, nacional y global. Así mismo, se espera ver a todos los grupos poblacionales del país representados en sus programas de beca.

Por esto, en el marco de la convocatoria buscan a candidatos diversos, de todas las regiones y rincones de Colombia, sin importar su orientación sexual, credo, etnicidad o tipo de discapacidad y que, además, se destaquen por su alto compromiso social y educativo con el país.

En ese sentido, la Comisión Fulbright Colombia lanzó para este segundo semestre del año una beca para un profesor de inglés, en la cual el beneficiado podrá enseñar español en Estados Unidos por 20 horas a la semana y durante 9 a 10 meses. Por ello, esta persona podrá conocer el sistema educativo del país norteamericano, así como perfeccionar sus habilidades como docente del idioma extranjero.

Otra de las oportunidades ofertadas corresponde a la de beca desarrollo profesional conocida como Programa Hubert H. Humphrey, que a pesar de que no conlleva obtener un título, sí permite que el becario tome cursos de posgrado en una de las 13 universidades seleccionadas en Estados Unidos, así como realizar actividades que fortalezcan su carrera.

“El programa cierra con una pasantía profesional de seis semanas, que le dará al becario una experiencia de trabajo y relacionamiento en la sociedad estadounidense. Una vez terminado su programa, el beneficiario tendrá la obligación de regresar a Colombia durante al menos dos años, para compartir y aplicar los conocimientos adquiridos”, señala el portal sobre los beneficios laborales del programa.

En cuanto al desarrollo de la docencia e investigación, la Comisión Fulbright abrió este semestre otras dos becas, la de Investigador Visitante Colombiano y Estudiante Doctoral Colombiano, las cuales permiten que los beneficiados logren complementar sus estudios avanzados en Estados Unidos entre cuatro y diez meses.

En cuanto a becas de posgrado, Fulbright abrió convocatorias para comunidades de indígenas. “En particular, esta beca financia maestría o doctorado para un profesional colombiano en los Estados Unidos, perteneciente a una comunidad indígena”, especificó la organización en su portal oficial.