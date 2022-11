Tips para ganar dinero extra desde cualquier parte del mundo

Para empleos de asesorías virtuales, por ejemplo, se requiere dominar un segundo idioma, bien sea portugués, inglés, entre otros, aunque para cumplir con las funciones realmente no se necesita tener conocimientos avanzados.

La economía se torna cada vez más compleja, muchos aseguran que prontamente el mundo experimentará una recesión, lo que ocasionará crisis en todo el mundo, inflación y alza en todos los precios de los productos que se consumen y compran.

Así las cosas, hay diferentes maneras de generar ingresos extra, además de algunas fuentes de ingresos que se puedan tener, o del salario que se pueda recibir.

En ese sentido, diferentes portales sugieren varias actividades con las que se puede obtener un dinero extra, como, por ejemplo, vender algunos artículos que se tengan y no se utilicen o no se necesiten y que aún tengan una vida útil; pero el factor diferencial en este punto, es venderlos a través de los canales digitales y plataformas dedicadas a las ventas, no solamente las redes sociales.

Asimismo, se puede tener otro empleo en el que se labore remotamente para empresas extranjeras, como asesor o agente de servicio al cliente virtual, guiando a los usuarios mientras navegan por la página web de las distintas empresas. Para este tipo de empleos se requiere dominar un segundo idioma, bien sea portugués, inglés, entre otros. Pero las funciones realmente no necesitan de conocimientos avanzados, pues se puede, por ejemplo, resolver dudas y demás.

Mientras que también se sugiere incursionar en el mundo de las criptomonedas, en ese sentido, muchos economistas y expertos en tecnología, aseguran que el futuro de la economía está en las cripto, pese a que se haya reportado una caída en su cotización.

Si ya no se usan un par de tennis y están en buen estado, pueden venderse - Foto: Getty Images

De igual manera, desde Better Money Habits, recomiendan, entre otras cosas, brindar clases o tutorías de alguna habilidad que se tenga, bien sea enseñar algún idioma, matemáticas, química, física, y hasta ejercicios físicos.

En Desktodirtbag, sugieren rentar una habitación del lugar donde se resida y que esté disponible, ello puede abrir un nuevo ingreso que no se tenía. Además de hacer préstamos a personas, ya que muchos bancos no le prestan a cualquiera, por su puntaje en el comportamiento de pago, o porque simplemente no tienen un historial crediticio.

También se puede emprender con algún tipo de negocio, de cualquier tipo, trátese de un bien o un servicio, que se pueda prestar personalmente o en equipo, con algún aliado. En ese sentido, se deben atender algunos tips que recomiendan expertos a la hora de iniciar: