Vale la pena destacar que los servicios logísticos no se han detenido en medio de la situación esto debido a que los sectores que siguen funcionando como el de abastecimiento de alimentos han aumentado su demanda considerablemente y han recurrido a los domicilios para atender los servicios solicitados.

A esto se suma el traslado de los consumidores al comercio electrónico para realizar sus compras dadas las restricciones de movimiento que están vigente en este momento. “Por la situación, los camioneros no tienen restaurantes donde comer ni hoteles donde dormir y por eso no están saliendo a realizar viajes. Queremos ayudarles a que no se detengan, que puedan seguir viajando largas distancias y garantizando que la comida llegue a todas nuestras casas. y que el el suministro del país no pare”, afirmó Celis.