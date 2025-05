El peso invisible del cáncer

De acuerdo con datos de Globocan (proyecto de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC), en 2022 se reportaron más de 42.000 nuevos casos de cáncer de mama y cuello uterino en Colombia . Sin embargo, más allá de los números, hay historias de dolor, rezago institucional y abandono que siguen golpeando con más fuerza a quienes menos acceso tienen a servicios de salud. “Cuando una mujer es diagnosticada con cáncer, no solo enfrenta un tema clínico. También hay una carga emocional, económica y social muy fuerte que impacta a toda la familia”, explicó Devi Puerto Jiménez, coordinadora de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología (INC).

El miedo no puede paralizar

El autocuidado no es egoísmo

Una de las reflexiones más potentes del foro fue que muchas mujeres ponen su salud en pausa por atender a sus familias, trabajos u obligaciones sociales. Según cifras reveladas en el evento, el 73 por ciento de las mujeres en Colombia afirman no tener tiempo para cuidar de su salud . Esta realidad llevó a las panelistas a lanzar un mensaje claro: “El autocuidado no es egoísmo, es amor propio”, apuntó.

Carvajal lo resumió así: “Tengo una obsesión con el cuerpo, pero no desde lo estético, sino desde su conocimiento. Practicar yoga me enseñó a tener conciencia del presente y a entender cómo está funcionando. Me hago autoexamen cada mañana mientras me aplico crema. Eso también es normalizar la prevención”.