“Hay que normalizar el autocuidado. Es el primer paso para ser saludable”: Marcela Carvajal sobre la prevención del cáncer

“Yo tengo una obsesión con el cuerpo, pero no desde lo estético, sino de su capacidad y el conocimiento propio que pueda tener de él. A mí me encanta el baile, me gusta el ejercicio, y cuando descubrí el yoga, que tiene que ver con la respiración y la consciencia, eso me cambió la vida. El yoga nos hace tener consciencia del presente y no vivir automáticamente y eso nos permite conocer, analizar y entender cómo están funcionando mis órganos y cada parte de mi cuerpo. Y también, cuando me aplicó crema en las mañanas, me tocó, me hago autoexamen porque hay que normalizar la prevención”, admitió Carvajal.