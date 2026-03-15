El cáncer se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud del mundo. Mientras la ciencia avanza con terapias cada vez más precisas —desde la inmunoterapia hasta los tratamientos guiados por biomarcadores—, persisten profundas brechas en diagnóstico temprano, acceso a innovación y atención integral para los pacientes.

En Colombia, además, médicos y expertos advierten cambios en el perfil de la enfermedad: cada vez más jóvenes reciben diagnósticos en etapas avanzadas, lo que plantea nuevos interrogantes sobre prevención, estilos de vida y capacidad del sistema sanitario para responder a esta realidad.

La participación en el foro “Cáncer hoy, retos y fututo”, que se realizará de manera presencial, es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace

En este contexto, la Fundación Santa Fe de Bogotá reunirá a médicos, investigadores, pacientes y líderes del sector salud en el encuentro “Cáncer hoy, retos y futuro”, un espacio de conversación que buscará examinar el panorama actual de la enfermedad, los avances terapéuticos y los desafíos que enfrenta el país para mejorar la detección, el tratamiento y la supervivencia.

A lo largo de la jornada se abordarán temas como las nuevas terapias oncológicas, el aumento de casos en jóvenes, el impacto de la inteligencia artificial en la medicina y la experiencia de quienes viven la enfermedad en primera persona.

Evento presencial y gratuito, con inscripción previa en este enlace

Conozca la agenda en detalle:

Miércoles, 18 de marzo de 2026

De 8:00 a. m. – 11:30 a.m.

Lugar: Carrera 9° con calle 119, Edificio Expansión, auditorio Rosalba Pacheco, piso 7. Fundación Santa Fe de Bogotá.

8:00 a.m. - 8:10 a.m.

INTERVENCIÓN | APERTURA

Dr. Juan Guillermo Santacruz

Jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto de Cáncer Fundación Santa Fe de Bogotá.

08:10 a.m. - 8:30 a.m.

CHARLA | El mapa del cáncer hoy: panorama global y retos en Colombia

Dra. Claudia Sossa

Jefa de la Unidad de Hematología y Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas de la Clínica Foscal.

8:30 a.m. - 8:50 a.m.

ENTREVISTA | Nuevas terapias en cáncer: ¿está Colombia lista para el futuro?

Dra. Carolina Wiesner

Directora general del Instituto Nacional de Cancerología.

Dra. Beatriz Wills

Médica oncóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Modera: Gloribett Pardo, editora de salud de RCN Televisión

8:50 a.m. – 9:40 a.m.

CONVERSATORIO GENERACIONAL | ¿Por qué cada vez más jóvenes tienen cáncer?

Dra. Alejandra Cañas

Médica internista, especialista en neumología del Hospital Universitario San Ignacio.

Dr. Anwar Medellín

Jefe de sección Cirugía Colon y Recto de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Johana Rojas

Diseñadora de modas, empresaria e influencer colombiana.

Dr. Óscar González

Hematooncólogo y pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Modera: Dr. Gabriel Herrera, jefe del Departamento de Cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

9:40 a.m. – 10:10 a.m. PANEL DE EXPERTOS | Inteligencia artificial: de la promesa al impacto real en oncología

Dr. John Sandoval

Médico cirujano de tórax del Hospital Universitario del Valle.

Dr. Mateo Tamayo

Líder de Gestión Médica Integral en la Dirección Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Modera: Diego Rojas, jefe de Innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

10:10 a.m. – 10:45 a.m.

CONSULTORIO DIGITAL | Dr. ChatGPT y el nuevo paciente digital: ciencia, creencias y cáncer

Dr. Aldo Patiño

Médico internista, especialista en medicina tradicional de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Dr. Erick Cantor

Médico oncólogo, especialista en medicina tradicional de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Modera: Dr. Juan Guillermo Santacruz, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto de Cáncer Fundación Santa Fe de Bogotá.

10:45 a.m. – 11:05 a.m. TESTIMONIO | El cáncer en primera persona

Diego Guauque

Periodista y paciente oncológico.

Modera: Alejandra Suárez, psicooncóloga del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

11:05 a.m. – 11:35 a.m. LA GRAN PREGUNTA | ¿El cáncer cambia todo?: la ciencia de volver a vivir

Líder de Salud Mental, especialista en psiquiatría de enlace del Hospital Serena del Mar.

Modera: Dra. Ángela Esparza

Médica geriatra oncológica de la Fundación Santa Fe de Bogotá{

11:45 a.m. – 12:00 p.m. REFLEXIÓN FINAL | Palabras de cierre

Dr. Henry Gallardo

Director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

*Coffee Break