Innovación en la gestión del talento: estas son las claves para el éxito empresarial

Sin embargo, la adopción de la inteligencia artificial no está exenta de desafíos. “Es fundamental que las organizaciones aborden el temor al cambio y fomenten una cultura de innovación y aprendizaje continuo”, señaló Durán y agregó que “la transformación digital no es una alternativa, sino una obligación”. Aquellas empresas que no se adapten a las nuevas realidades corren el riesgo de quedarse rezagadas.