XII Cumbre Líderes por la Educación

Inscripciones abiertas | Lab Internacionalización 360: la visión global de la mejor universidad del Ecuador en la Cumbre Líderes por la Educación

La Universidad Espíritu Santo, reconocida con la distinción QS Stars con 5 estrellas y destacada en rankings globales, invita a rectores y directivos a reflexionar sobre la validez internacional de los títulos y los desafíos de proyectar a las universidades en el mundo

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 2:05 p. m.
Laboratorios XII Cumbre Líderes por la Educación.
Laboratorios XII Cumbre Líderes por la Educación. | Foto: YM Creative Studio - stock.adobe.com

La pregunta más frecuente entre estudiantes y familias es clara: ¿mi título será reconocido en otro país? Esa inquietud marca el punto de partida del Lab “Internacionalización 360: cómo expandir la universidad más allá de sus fronteras”, liderado por Adriana Revelo Cerón en la XII Cumbre Líderes por la Educación. Con esta premisa, la Universidad Espíritu Santo propone un espacio para que las instituciones colombianas amplíen su visión y fortalezcan la internacionalización de sus programas académicos.

La movilidad de títulos en un mundo globalizado es hoy una necesidad inaplazable. Ya no basta con promover intercambios estudiantiles: se trata de que un diploma colombiano pueda ser reconocido en sistemas educativos de países como Estados Unidos, España, Chile o Italia.

Este Lab combina reflexión académica y análisis de casos para que rectores, vicerrectores y directivos identifiquen qué transformaciones institucionales son necesarias para asegurar que sus programas tengan un alcance verdaderamente internacional.

“El reto es lograr programas sólidos que generen impacto no solo en Colombia, sino también en otros sistemas académicos”, afirmó Revelo Cerón, asesora Legal en Educación Internacional.

La metodología incluye una ponencia introductoria y el trabajo en grupos sobre dos casos de movilidad académica, con el fin de detectar barreras, oportunidades y rutas de acción.

Con amplia experiencia en convenios de internacionalización y convalidación de títulos en Europa y la región, Adriana Revelo Cerón ha acompañado a egresados que hoy ejercen en más de nueve países.

Su visión práctica y estratégica responde a la creciente demanda de estudiantes que buscan programas con equivalencia académica y oportunidades laborales en el extranjero. “La internacionalización 360 no es un trámite, es un cambio de mentalidad institucional que conecta calidad, pertinencia y reconocimiento global”, concluyó.

La Universidad Espíritu Santo (UES) llega a la XII Cumbre Líderes por la Educación con el respaldo de sus credenciales internacionales. Ha sido reconocida con la distinción QS Stars con 5 estrellas, que avala su excelencia académica, innovación y proyección global. Además, forma parte del QS World University Rankings 2026, dentro del top 1000 mundial, y fue destacada por Times Higher Education como la mejor universidad del Ecuador, con uno de los perfiles de internacionalización más sólidos de la región. Estos logros consolidan a la UES como un referente en América Latina, con estudiantes y egresados en más de nueve países y un firme compromiso de proyectar títulos con legitimidad y prestigio en distintos sistemas educativos.

Este Lab, presentado por la Universidad Espíritu Santo, hace parte del Laboratorio de Ideas de la XII Cumbre Líderes por la Educación, un espacio que reunirá experiencias disruptivas en temas como inteligencia artificial, inclusión, primera infancia y bienestar socioemocional. La cita es el 25 de septiembre a las 10:20 a. m.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa. El aforo es limitado, así que conviene asegurar el cupo con anticipación. Además de este Lab, los asistentes podrán inscribirse en otros que buscan transformar la escuela con innovación y diversidad pedagógica.

