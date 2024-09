“Yo tenía una postura un poco rebelde en la cocina”: Laura Londoño, ganadora de MasterChef España 2023, en el Foro Sé lo que como

La famosa actriz colombiana Laura Londoño, ganadora del concurso MasterChef Celebrity España, con gran trayectoria profesional en Colombia, cerró con broche de oro el Foro Sé lo que como, organizado por SEMANA , y en el que se debatió sobre la industria de alimentos, sus desafíos, innovaciones y cómo alimentarse de forma consciente y equilibrada.

Juanita Gómez, directora de video de SEMANA, entabló una conversación amena con Londoño, quien contó a través de su experiencia cómo la gastronomía se convirtió en otra de sus pasiones, además de la actuación.

“El mundo de la gastronomía es un mundo que me genera mucho respeto. Yo tenía una postura un poco rebelde en la cocina, mi lugar era poner la mesa cuando mi esposo cocinaba. Yo decía: no sé cocinar, no me interesa. Mi suegra me preguntaba y yo le decía que no”, relató Londoño, conocida por protagonizar el remake de la telenovela Café con aroma de mujer.

“Cuando la gastronomía se vuelve un reto a nivel laboral, el aprendizaje más lindo fue adquirir la pasión, todo el amor que genera preparar los alimentos para mis hijas, decidir qué les preparo, es absolutamente mágico, un mundo que no tenía antes”, apuntó la artista.

Recordó que cuando comenzó en MasterChef Celebrity España practicó por dos semanas para la audición y decidió preparar un pescado del Pacífico.

“España es uno de los países con gastronomía más variada, pero solo en la final yo podía cocinar lo que quería y para que te salga del alma tiene que ser un sabor que tú conozcas”, relató sobre su experiencia.

Y añadió recordar que se le erizó la piel al pensar en el menú que preparó en la final del programa en España, que fue un homenaje suyo a Medellín, a Caño Cristales y a la Amazonia colombiana.

¿Cómo es visibilizarse a partir de la comida de un país? Ante este interrogante, Laura Londoño comentó de forma jocosa que “es difícil imaginarse comer una bandeja paisa con una copa de vino, pero en últimas no hay diferencia. Lo importante es que nos lo creamos que en Colombia tenemos una gastronomía interesante”.

La artista, también conocida por su destacada participación en la serie ‘La Ley del Corazón’, contó que estuvo dos meses preparándose en su casa cocinando muchos platos. Invitaba a sus amigos y a su familia a comer para que ellos fueran los jueces.

Decidió mudarse a España con su esposo y sus niñas. Se obsesionó de tal forma que su esposo le decía: “Ya Laura, esto es un juego, y yo, no, tengo que esforzarme más. Hay que rescatar mucho del trabajo en la oscuridad, de llorar, de tirar el sartén y de volver a insistir. Tiré un sartén, entré en crisis, lloré y dije que no quería hacer eso, era demasiado sufrimiento. Yo no confiaba nunca en mí, creía que era la peor, eso me sirvió para ponerme motores extras para seguir y luchar, decirme internamente, yo puedo, yo soy capaz”.

La actriz paisa reconoció que participar en Master Chef Celebrity le generó mucha ansiedad y hasta llegó a padecer de ataques de pánico. “Físicamente, es muy exigente, sentía que todo el mundo cocinaba mejor que yo y que me iban a echar en la próxima eliminación. Ellos no sabían que yo no sabía nada, el motor más fuerte era mi motivación”, dijo.

Finalmente, Londoño sostuvo que tuvo muchos aprendizajes muy claros, y que fue un proceso que le cambió por completo la manera de verse. Tuvo el privilegio de verse después en el programa tras descansar, hacer terapia y no querer ver una olla en dos meses. “A veces no sabemos cómo se transmiten nuestras emociones y sentimientos y la cocina me ayudó de la mejor manera”, concluyó.