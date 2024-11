Galeno cubano asegura que las misiones médicas son una forma de esclavitud

SEMANA Noticias localizó médicos cubanos en nuestro país. Uno de ellos es Damián García, quien estuvo como cirujano ortopedista en Venezuela y pudo compartir con colegas que atendían pacientes con enfermedades primarias. Damián, quien no puede ejercer su profesión en nuestro país, contó que la situación actual de él y sus colegas es complicada; incluso que muchos de ellos venden dulces en las calles y que no les permiten homologar su título: "Estas misiones tienen un sentido humanitario para los demás países, pero a través de esta forma se introducen temas políticos. A veces nos toca dar explicaciones de nuestras doctrinas".

Aseguró que han denunciado ante varios organismos de su país en Colombia que se sienten esclavizados. Damián no puede ejercer porque estaba cumpliendo su misión en Venezuela y por la situación migró a Colombia: "Esto se puede ver como traición a la patria, nos pueden quitar los documentos, separarnos, prohibirnos ver a la familia e incluso la pena de muerte". Sobre el plan del alcalde de Medellín de llevar a la ciudad profesionales médicos cubanos, dijo: "Para qué traer más médicos si aquí estamos nosotros y podemos ayudar".

Anidys Carrandi, médica cubana, contó que en 6 años no puede regresar a Cuba. Ella es médica de terapia intensiva, estuvo en Venezuela y ahora está en Brasil y cree que se habla de más de las cuestiones políticas: "Soy médica, no de izquierda o derecha. Es muy rígido dejarse enmarcar. Yo fui a salvar vidas, no a defenderme por creer en temas políticos. Lo que sí hay que decir es que nos pagan muy poco. Es más por humanidad que lo hacemos".

Sobre la petición de Daniel Quintero, Anidys pidió que miren a Suramérica, pues en países como Brasil hay muchos médicos preparados para trabajar; ella cree que la decisión de no tenerlos en cuenta puede ser política: "No somos sinónimo del gobierno cubano, no siempre nos tienen que relacionar políticamente. Nos ven como la semilla de Fidel Castro, pocos entienden que rompimos las cadenas".