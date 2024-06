A Isabella Ladera, supuesta amante de Beéle, la habrían pillado usando IA para defenderse de esposa del cantante

En las imágenes se le detalla al interior de un auto, viendo a la cámara y agachando la mirada en repetidas ocasiones, asegurando que no cometería errores y su fin no era lastimar a ninguna mujer. Su rostro, gestos y palabras hicieron eco en más de uno, recibiendo apoyo y críticas.

“Hay veces que, cuando ya no podemos sostener nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros miedos (deja una pausa), buscamos culpables y creamos villanos donde no existen (instante en el que ella mira a la cámara y sonríe suave). Hermana, yo tengo muy claro los errores que no volvería a cometer y los errores que no cometería. Marica, yo no le haría daño a ninguna mujer”, dijo.