Aida Victoria dejó en evidencia reacción de su suegra al conocerla; reveló particular detalle: “Cree que estoy loca”

Cada fase de esta unión da de qué hablar, alborotando a los curiosos en las redes sociales, donde suelen dejar las pruebas de sus planes lejos de los focos mediáticos. Aida Victoria no pierde oportunidad para presumir la felicidad , manifestando lo bien que se siente con el lugar que le da aquel hombre.

“Mi muñeca hermosa, hoy vamos a tener una cena con mi suegra. Vamos a manejar la estrategia de confunde y reinas. Ella cree que estoy loca, por eso me voy a vestir muy cuerda. Ella va a decir: ‘Pero si esa niña se ve muy puesta, ¿será que la loca soy yo?’ ”, dijo en el video, el cual fue reposteado por otras cuentas.

Poco tiempo después, la colombiana subió un audio en el que charlaba con su suegra, precisamente de lo que pensaba de ella. La mujer destacaba lo auténtica que era la creadora de contenido, evitando esconderse detrás de versiones que no eran.

“No, tú eres auténtica, no eres como las otras mujeres que parten la vajilla entera, mijita. Usted es lo que es y no finge”, afirmó la mamá de Tejada.