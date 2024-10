Novio de Aida Victoria Merlano es papá de una reina de belleza; video dejó en evidencia cómo se llevaría con la influencer

Lo que distingue a la colombiana de otros influenciadores es su transparencia y autenticidad en el mundo digital. En sus plataformas, la joven empresaria no teme hablar abiertamente sobre experiencias y momentos clave de su vida, ya sean del pasado o del presente, lo que ha generado un fuerte lazo con su audiencia.

¿Quién es la hija del novio de Aida Victoria Merlano?

“Tengo el privilegio de decir que yo sí tengo un papá presente, que siempre se esfuerza por darme lo que él no tuvo en su infancia, nunca deja de trabajar para darme lo mejor aunque a veces no me lo merezca, mueve cielo, mar y tierra por verme feliz, siempre estaré eternamente agradecida con él porque es un gran hombre, un gran padre y un gran ejemplo para mí”, escribió en dicho post, recopilando recuerdos con su progenitor.