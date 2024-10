Aida Victoria Merlano sorprendió a sus fans con candente video en compañía de su nuevo novio: “Para siempre”

Aunque Aida Victoria es consciente de que no fue víctima de infidelidad por parte de Westcol manifestó que el comportamiento del hombre había roto los acuerdos a los que habían llegado al momento de darle inicio a su noviazgo, situación que le causó un inmenso dolor y la llevó a tomar la determinante decisión.

No obstante, al poco tiempo, la mujer confesó haber conocido una nueva persona, con quien estaría intentando mantener una nueva relación, ya que como lo ha manifestado en varias ocasiones, disfruta de vivir el sentimiento del amor de pareja.

¿Quién es el nuevo novio de Aida Victoria Merlano?

Aunque no lo ha presentado formalmente a sus fans, miles de personas identificaron al hombre por el tono de voz que se escuchaba en sus videos, además de algunas características físicas que lograron identificar en los clips en los que mostraba algunas partes de su cuerpo.

No obstante, a través de las plataformas oficiales de Aida Victoria Merlano se han podido observar una gran cantidad de viajes a nivel nacional e internacional y actividades en pareja en la que su amor ha florecido y se ha hecho cada vez más grande.

Aida Victoria Merlano también estaría saliendo con otra persona, al igual que su ex Westcol, quien confirmó su nueva relación amorosa. | Foto: Tomada de Instagram @rastreandofamosos

“Porque me encantas, porque te amo, porque te adoro, porque me gustas, porque me fascinas”, afirmó el hombre, generando una risa nerviosa en la empresaria.