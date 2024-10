Aida Victoria Merlano destapó triste momento de su infancia que afectó su relación con los hombres: “he tenido muchos problemas”

Aida Victoria Merlano es actualmente una de las personalidades más importantes de la farándula nacional, pues por medio de sus redes sociales comparte contenido referente a su vida personal, sus proyectos laborales y sus relaciones amorosas.

Hace algunos meses, la influenciadora terminó su relación con Westcol, uno de los streamers más populares de Latinoamérica, ya que, el hombre habría incumplido los acuerdos de su relación, situación que no estaba dispuesta a soportar.

Westcol y Aida Victoria terminaron su relación sentimental, después de una supuesta infidelidad del streamer con otra mujer. | Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam y @westcol

Posteriormente, luego de algún tiempo de volver a la soltería y organizar nuevamente su vida en otro apartamento, Aida Victoria decidió formalizar una relación con otra persona, con quien ha compartido las últimas semanas y ha realizado varias publicaciones al respecto por medio de sus redes sociales.

Esto ha desatado fuertes críticas entre las personas de internet, pues, aunque muchos la apoyan, otros se han encargado de publicar contenido criticando su forma de ser.

Usuario de TikTok cuestionó a Aida Victoria y la influencer le respondió

Hace pocas horas, un usuario de la aplicación de videos publicó un clip en el que hacía referencia al comportamiento de Aida Victoria Merlano y las relaciones amorosas en las que se ha involucrado.

“Le regaló un caballito. El amor real sí existe. Esa es la verdadera Aida, una mujer que vende empoderamiento femenino, pero al mismo tiempo, se autodestruye mental y físicamente, metiéndose en una nueva relación cada dos meses. Esto demuestra la falta de autoestima y que todo el tiempo necesita buscarse un novio millonario, uno tras otro para poder llenar ese vacío”.

El regalo ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores de la influencer. | Foto: Instagram: Aida Victoria Merlano

Al notar que el contenido se viralizó en cuestión de minutos, Aida Victoria decidió responder a las acusaciones del creador.

“Tú tienes razón, yo tengo vacíos y carencias, yo no tuve un papá que reafirmara mi autoestima, entonces crecí buscando un papá en mis parejas, estaba hipermasculinizada, tuve muchos problemas en mis relaciones por eso y, hasta hace no mucho, entendí que era mi mecanismo de defensa porque inconscientemente para sortear las circunstancias de mi vida tuve que convertirme en el hombre que no me protegió y a eso súmale que también me faltó mamá”.

Reveló que en muchas de sus relaciones tomó la postura de madre de sus parejas, decisión que le causó muchos problemas, pues interiormente, estaba tratando de sanar las heridas de su infancia.

“Salí con mucha culpa de una relación abusiva y cuando me voltee a ver con mucha vergüenza entendí que normalicé el aviso porque venía repitiendo patrones, por eso, no vi banderas rojas y desafortunadamente, no hay manera distinta de aprender en esta vida que viviéndola”.

El cambio de imagen de Aida Victoria Merlano desató todo tipo de reacciones | Foto: Instagram @aidavictoriam

Aida Victoria rompió el silencio y habló de su situación actual

En medio del mismo discurso, la influenciadora expresó que, según su forma de analizar su proceso en las redes sociales, no tiene seguidores por intentar ser una persona perfecta o un modelo a seguir, sino porque ha tenido la capacidad y la fuerza para mostrarse vulnerable.

“Mi contenido de amor propio y empoderamiento no sale de un pedestal, sale de mis versiones más rotas y de las cosas que yo necesité escuchar en esos momentos, de mis aprendizajes y mis heridas”.

La influencer respondió de manera contundente a los cuestionamientos. | Foto: Instagram: Aida Victoria

“No existe nada que alguien pueda decir de mí que a mí me avergüence porque sé quién soy para bien y para mal y encuentro mucho más valor en el temple con el que he enfrentado mi adversidad, que cualquier decisión que haya tomado desde mis heridas”.