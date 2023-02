Aida Victoria lloró desconsolada al hacer confesión sobre Aida Merlano, su mamá: “Me duele que se avergüence de mí”

Aida Victoria Merlano se convirtió en protagonista de una serie de noticias en redes sociales, debido a un supuesto video íntimo que se le habría filtrado. La barranquillera llamó la atención de algunos curiosos, quienes afirmaron que sí se trataba de un contenido de la reconocida influenciadora.

Sin embargo, ante la lluvia de comentarios y alboroto que se generó en plataformas como Twitter, la creadora de contenido decidió pronunciarse al respecto y poner freno a las especulaciones con pruebas puntuales y específicas. La colombiana señaló que todo se trataba de un malentendido, ya que la mujer del video no tenía los tatuajes que ella tiene en el cuerpo, exactamente en el costado de su torso y la parte de atrás de ambos brazos.

La 'influencer' aclaró lo relacionado con un supuesto video que se le filtró. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Aida Victoria le puso punto final a esta controversia y aprovechó un Instagram Live para desahogarse por la furia que sentía al respecto, por lo que se estaba diciendo de ella. Uno de los detalles que soltó sobre esta situación fue la manera como se enteró su papá del supuesto clip íntimo.

La joven puntualizó que su mamá, Aida Merlano, fue quien envió el contenido subido de tono a su progenitor para que “viera lo que ella hacía”. Para la influenciadora fue doloroso ver cómo actuó su mamá, por lo que arremetió contra ella en dicha transmisión en vivo.

“Es la situación más vergonzosa de mi vida. Mi mamá se lo mandó a mi papá, que creyó que era yo, porque ella no sabe lo que parió, de por sí ella ya cree que yo soy una mi#$%. Se lo mandó a mi papá, como queriéndole mostrar: ‘Mira la porquería de hija que tú tienes, ya lo único que le falta es ponerse a hacer…’”, relató en el post.

Aida Victoria Merlano Foto: Instagram @aidavitoriam - Foto: Foto: Instagram @aidavitoriam

No obstante, toda la situación no quedó ahí, ya que Aida Victoria volvió a realizar otro Live en su cuenta oficial de Instagram, soltando una serie de cargas emocionales que llevaba por dentro. La joven fue clara en cuánto le dolía lo que atravesaba con su mamá, por lo que no podía evitar romper en llanto.

Según lo que mencionó la creadora de contenido, su tristeza y dolor venían directamente de los comportamientos de su progenitora, pues se avergonzaba de ella y de lo que ocurría en su entorno. La barranquillera, entre lágrimas, afirmó que nunca sintió algo similar por su mamá, pese a las situaciones que aparecieron en el camino.

La 'influencer' confesó que su mamá es su talón de Aquiles. - Foto: Instagram @aidavictoriam

“No me duele lo que la gente piense de mí, lo que la gente diga. Me duele mi mamá, esa es la verdad (…) Me duele que se avergüence de mí, lógico, me duele que le permita a la gente hablar mal de mí, lógico, porque yo nunca me he avergonzada de ella, a pesar de todo”, dijo.

“Eso me duele, no lo que la gente pueda decir de mí. No sé ni por qué me estoy abriendo tanto, pero debe ser porque ya no puedo cómo seguir diciendo que estoy bien, si no lo estoy”, agregó.

🫠 Aida Victoria Merlano confesó que su mamá se avergüenza de ella pic.twitter.com/gu35lMlZsr — videos famosos (@RicardoParraMo4) February 18, 2023

De igual manera, Merlano puntualizó en que su madre le dijo que se quitara el nombre que se colocó en el pasado, causándole un gran daño emocional.

“Pa’ que ella viera que a mí no avergonzaba que ella estuviera en una cárcel me puse su nombre, le dije: me duele que se avergüence de mí, lógico, me duele que le permita a la gente hablar mal de mí, lógico, porque yo nunca me he avergonzado de ella, a pesar de todo. Me duele porque nunca me he avergonzado de ella”, relató en el video.

“Jamás me permití que me vieran llorando para que ella no sufriera donde estaba. La primera vez que tuve una cámara de frente le dije: ‘Ma, yo estoy bien’, pero estaba vuelta mi&%$”, agregó sobre lo que experimentó en el pasado.

Para finalizar, Aida Victoria confesó que cuando se tomaba tiempos de redes sociales era porque estaba mal por culpa de los problemas con su mamá.

“Ese es mi talón de Aquiles, mi mamá, y cuando yo me desaparezco es porque me duele no hablarme con ella, así de simple. Esa es la realidad”, concluyó.