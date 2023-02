“Heteromorrongas”: la fuerte respuesta de Aida Victoria Merlano a las mujeres que la critican

Después de que este jueves se le filtrara un supuesto video íntimo a Aida Victoria Merlano y de que ella saliera en sus redes sociales, de una manera bastante asertiva, a explicar que no era ella, nuevamente sus haters le sacaron el mal genio.

Aida Victoria Merlano suele hablar sin tapujos de lo que piensa.

“Evidentemente, a mí me conviene que ustedes piensen que la que anda por ahí comiendo pan*ch*… soy yo, porque yo vivo de eso: del show y de llamar la atención. Pero mi familia anda súper alterada porque ellos sí creen que soy yo”, expresó inicialmente.

#aidavictoriamerlano #aidamerlano habló sobre el vídeo subido de tono, que dijeron que era ella pic.twitter.com/8m2D4ameBb — Archie Valdo Hadock (@tugatoarchie) February 17, 2023

Y continuó diciendo: “La persona que anda por ahí comiendo pan*ch* no soy yo, creo que alguien mal intencionado lo hizo con la intención de que pensaran que soy yo, pero hubo un pequeño error y es que yo aquí (señaló arriba de su codo) tengo un tatuaje que dice ‘Victoria’ y la chica del video no lo tiene”.

Aida Victoria Merlano se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo sucedido.

Pese a que la barranquillera creyó que después decir que la joven del material era otra, este viernes 17 de febrero de 2023, sobre el mediodía, hizo un en vivo en su perfil de Instagram en el que se conectaron cientos de personas y en el que no aguantó más y le respondió a todas aquellas personas que la han juzgado.

“NO SOY LA DEL VIDEO, ni del de ayer, ni del de hace años, pero si lo fuera, no pasara absolutamente nada, porque mi vida no se va a acabar el día que alguien atropelle la confianza que le di. Y si alguien va a sentir vergüenza de mí, que sea por mala persona y no por arrecha”, fueron las contundentes palabras con las que la barranquillera acompañó la descripción del live que en cuestión de minutos era tendencia.



Durante el en vivo, la influencer fue bastante enfática en no ser la protagonista de todo lo que estaba sucediendo, pero como su nombre e imagen se estaban viendo afectados, tuvo que responsabilizarse y responder.

“No soy yo, pero si lo fuera no habría ningún problema porque no es algo diferente a lo que yo haga, me entiendes. Porque igualito me grabo, igualito arepeo e igualito me gusta. Entonces no tiene nada que ver, pero viene una gente a comentar: “claro es que usted es una per**”, si soy una per** por ese video, lo soy porque me da la gana”, sentenció la creadora de contenido digital.

Aida Victoria Merlano dio argumentos para decir que no es ella quien está en el video.

Pese a que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando, afirmó que ella estaba segura de la clase de mujer que era y que nada, ni eso la definía como persona, aunque resaltó no tener ningún tipo de pudor en la intimidad.

Igualmente, casi a la mitad del clip, resaltó que ella no creyó que tuviera que dar más explicaciones, pero que todo escaló a otro nivel cuando el material llegó a su padre, por medio de su madre.

Aida Victoria suele compartir contenido subido de tono.

“A mi papá se lo mandó mi mamá, que creyó que era yo porque no sabe lo que parió, de por sí ella ya cree que soy una mierda. Mi pobre papá tuvo que ver eso para comprobar si era yo o no”, sentenció.

Finalmente, no se aguantó más y le dejó un mensaje contundente a las usuarias que la han juzgado por su orientación sexual o por otros videos íntimos que aseguran también son de ellas.

“Qué porquería las mujeres que se atreven a decir: “es que si tú tienes un video por ahí corriendo tú eres...”, yo soy qué, es que entre otras cosas también el montón de heteromorrongas qué, dejen de ser tan morrongas. Ustedes toman, chupan, tragan, dan el chiqui**, hacen de todo y a la que se le filtra el video se le vienen encima. Partida de estúpidas, hipócritas y luego permiten que los hombres a hacer juicios sobre la sexualidad de esa morronga, coman mier**”, concluyó la barranquillera.

Cabe recordar que la barranquillera se volvió famosa por el caso de fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, quien no solo aprovechó este suceso para hacerse más conocida en las redes sociales, sino también para crear sus propios negocios y hacerse a un puesto dentro de la farándula nacional.

La excongresista siempre ha tenido contacto con su hija.

Tanto así que ella no solo participa en videos cómicos de Instagram y TikTok, sino que vende su imagen para campañas publicitarias, hace promoción de productos de entretenimiento para adultos y genera debates con sus relaciones amorosas, entre las que han caído nombres resonados como el de Yeferson Cossio y el más reciente, el streamer WestCol.

Aida Victoria Merlano fue vista besándose con Yeferson Cossio

“Él no era especial. A él no le nacía decirme: ‘mi amor, ponte linda, vamos a cenar’. El plan para él era ver una película luego de hacer ‘streaming’. Y literalmente era una hora de ver película, y el resto era (dormir, simuló con un sonido de ronquido)”, manifestó Aida inicialmente cuando se conoció sobre su ruptura.

Y continuó diciendo: “Hubiese sido lindo que en algún momento él me hubiera dicho: ‘ponte linda, vamos a cenar’, cosas así, o de repente tener un detalle y decir vámonos a Guatapé, que está cerca, pero no le nacía”.

Aida Victoria Merlano y Westcol fueron pareja por poco tiempo

Por su parte, el generador de contenido asumió públicamente su responsabilidad en el caso y aseguró: “Yo acepto que yo fui el que la cag**. Pero yo no la cag** a mal, o sea, no es que haya hecho una ca**da, solo era ser yo, y a ella no le gustó”.

De igual manera, fue enfático en que él estaba muy enfocado en su trabajo y le estaba dedicando poco tiempo al resto de temas y áreas de su vida, e incluso la puso a ella de testigo ante el público que seguía la transmisión, respecto a que él se la pasa ‘camellando’, y destacó que ser el streamer número uno en Colombia, lleva mucho trabajo.

Por lo que Aida, con un tono de decepción que no ocultó su rostro, expresó sobre ‘Westcol’: “Básicamente, él tenía dos opciones: ser buen novio o buen streamer, y eligió ser buen streamer”, lo que para muchos internautas fue interpretado como que ella sí le tenía un gran aprecio que pudo llegar a ser amor en algún momento.

Su relación generó polémica.

Entre tanto, hace algunas semanas, fue el mismo streamer quien se encargó de confirmar su ruptura: “Yo hace rato no estoy con Aída, pero nosotros tenemos una bonita relación, no dijimos nada públicamente porque la gente es muy tonta. Fue una decisión que tomamos, no porque no pudiéramos más, sino porque empezamos a charlar en un momento donde los dos estábamos en un pick, entonces era muy complicado coincidir con tiempos”.