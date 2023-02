“No se cuenta, se vive”: Aida Victoria Merlano, presente en el Carnaval de Barranquilla

Una de las influencers más polémicas en Colombia es la barranquillera Aida Victoria Merlano, famosa por el caso de fuga de su mamá, la excongresista fugitiva Aida Merlano, quien no solo aprovechó este suceso para hacerse más conocida en las redes sociales, sino también para crear sus propios negocios y hacerse a un puesto dentro de la farándula nacional.

Tanto así que ella no solo participa en videos cómicos de Instagram y TikTok, sino que vende su imagen para campañas publicitarias, hace promoción de productos de entretenimiento para adultos y genera debates con sus relaciones amorosas, entre las que han caído nombres resonados como el de Yeferson Cossio y el más reciente, el streamer WestCol.

Es así como su vida sentimental se convirtió en un tema de interés público, y se hizo muy conocida la relación que sostuvo con el streamer, pero su amor fue flor de un día.

Su prematura relación dio de qué hablar. - Foto: Instagram: @westcol

Pues bien, recientemente, la creadora de contenido compartió con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, que ya se encuentra en Barranquilla, lista para disfrutar de una de las celebraciones folclóricas más importantes de Colombia y uno de los carnavales más grandes del mundo.

A través de una publicación, la barranquillera dejó ver en un video cómo disfruto los eventos de pre-carnaval que se llevaron a cabo el sábado 11 y domingo 12 de febrero, además de invitar a sus seguidores a unirse a esta gran celebración.

“El carnaval no se cuenta, se VIVE 🎊💥 el que no ha vivido un carnaval, no ha vivido”, fue el mensaje que acompañó la grabación.

Aida Victoria Merlano sorprendió diciendo cómo sería en su faceta de “mamá”

En sus historias de Instagram, Aida Victoria aprovechó para oficializar su soltería y dejar claro que la ruptura entre el paisa y ella se dio en buenos términos, después del gran escándalo que armó el streamer cuando dijo que la barranquillera le había confesado que extrañaba el miembro viril de su exnovio, Cossio, lo que terminó en un debate sin precedentes en Twitter, desgastando la relación entre los implicados.

Luego de esta ruptura, Aida fue noticia por sus excesos en las fiestas decembrinas y los videos en los que supuestamente saldría orinando en la carretera que conecta a Cartagena con Barranquilla, dejando a la costeña muy mal parada gracias a sus actos faltos de modales, asunto que sus fanáticos en redes no dejaron pasar desapercibido.

La influencer ahora anunció cómo sería si fuera mamá. Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Ahora Merlano vuelve a ser noticia por unas declaraciones que dio en sus historias de Instagram, donde tocó el tema de la maternidad, uno del que pocas veces ha hablado y siempre lo ha abordado desde su relación con su madre, con quien no se la ha llevado tan bien que digamos y por eso es que ella ha sido una mujer independiente desde muy temprana edad.

“El día que yo tenga hijos, voy a dejar de andar publicando vagabunderías. El día que yo tenga hijos me voy a vestir recatada, mi hijo va a llegar al colegio y va a decir: ¿mi mamá? Mi mamá es una santa”, fue lo que afirmó la barranquillera en sus videos fugaces de 24 horas, haciendo que muchos de sus más de 4,1 millones de seguidores piensen que ella está planeando encargar niño en los próximos meses.

Sin embargo, el rumor fue atajado por la influencer de manera inmediata, pues al final de sus intervenciones en su perfil oficial de Instagram dejó muy claro que aún no estaba dispuesta a cambiar su estilo de vida para ser una imagen maternal ejemplar, “por eso no los voy a tener”, añadiendo a su conversación con sus fanáticos.