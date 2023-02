Aida Victoria Merlano aclaró si era ella o no la protagonista de supuesto video íntimo que se filtró

En los últimos días, empezó a circular en internet un video de alto contenido sexual entre dos mujeres, y del que se afirmó que era Aida Victoria Merlano, la creadora de contenido. Sin embargo, fue la misma barranquillera la que salió a desmentirlo en su cuenta de Instagram.

“Evidentemente a mí me conviene que ustedes piensen que la que anda por ahí comiendo pan*ch*… soy yo, porque yo vivo de eso: del show y de llamar la atención. Pero mi familia anda súper alterada porque ellos sí creen que soy yo”, expresó inicialmente

#aidavictoriamerlano #aidamerlano habló sobre el vídeo subido de tono, que dijeron que era ella pic.twitter.com/8m2D4ameBb — Archie Valdo Hadock (@tugatoarchie) February 17, 2023

Y continuó diciendo: “La persona que anda por ahí comiendo pan*ch* no soy yo, creo que alguien mal intencionado lo hizo con la intención de que pensaran que soy yo, pero hubo un pequeño error y es que yo aquí (señaló arriba de su codo) tengo un tatuaje que dice ‘Victoria’ y la chica del video no lo tiene”.

La barranquillera afirmó que no sabía quién se “tomó la molestia hasta de dejarse el mismo corte de cabello. No sé quién lo hizo ni con qué intención, pero voy a hacer más plata gracias a ti”, posterior a ello hizo un corto clip de publicidad, de manera sarcástica.

Aida Victoria Merlano Foto: Instagram @aidavitoriam - Foto: Foto: Instagram @aidavitoriam

“¿Quieres más pruebas? Claro que sí mira, yo llevo un año bronceándome (mostró las marcas de ello en su espalda y cuestionó) ¿dónde están las líneas del bronceo? Número dos, yo tengo tatuajes en ambas partes traseras de los brazos. Número tres, esa cu** negra no la tengo yo [...]”, agregó.

Aida Victoria Merlano Foto: Instagram @aidavitoriam - Foto: Foto: Instagram @aidavitoriam

Posteriormente dijo: “A mí no me gusta especular, pero casualmente con el mismo corte de cabello mío, casualmente con mi misma contextura, casualmente con mi misma cadena y mientras esa persona está intentando joderme, yo estoy aquí, armando kits escolares para llevar a una comunidad indígena porque así es la vida, por eso a mí me va bien... vaya a ver usted cómo le va haciendo maldades”.

Aida Victoria Merlano Foto: Instagram @aidavitoriam - Foto: Foto: Instagram @aidavitoriam

Luego, compartió una captura de pantalla de un mensaje, de quien al parecer sería una de las protagonistas del video que circuló en internet. Allí esta persona le decía que “de igual forma sería bueno por la otra chica que se aclare que el video no fue hecho para hacerte daño, ya que sale su cara más que la mía y en mi vida normal soy muy diferente a como salgo ahí”.

#aidavictoriamerlano #aidamerlano reveló la verdad del video s3xual que circulaba en redes pic.twitter.com/sEEF1rCt6o — Archie Valdo Hadock (@tugatoarchie) February 17, 2023

“Incluso, muy raro porque no se ve ni un tatuaje mío y tú sabes que la gente en redes crea fanatismo y pueden malinterpretar las cosas llegando a la casa a dañarla a ella o tal vez a mí, queriendo cobrar venganza o algo por el estilo”, afirmó la seguidora.

Aida Victoria Merlano Foto: Instagram @aidavitoriam - Foto: Foto: Instagram @aidavitoriam

Sobre esto, la misma Aida Victoria dijo que no sabía “si sentir vergüenza o qué, pero todas las barbaridades que yo dije y yo hablé de la chica del video, la chica del video me seguía, es una creadora de contenido -de ese tipo de contenido- y la chica rubia lo subió al Telegram, no era nadie haciéndome daño, soy yo que estoy loca”.

En otra imagen, Aida compartió las fotografías en las que se llamaba la atención sobre algunos detalles y comentó: “Les aclaro que ninguna de las dos quería perjudicarme el mlp fue el que sabiendo de dónde sacó el video decidió hacer esto para hacer parecer que era yo”.

El tema se volvió tan complejo en la familia de la influenciadora, que -al parecer- una familiar de la joven le escribió: “Esto está circulando en todos los WhatsApp de Barranquilla. ¿Qué pasó?, ¿cómo te dejas grabar en esas cosas tan privadas o ¿alguien filtró esto, mi amor? Yo respeto tu vida y respeto lo que hagas en tu intimidad, pero ¿cómo se filtra algo así? A menos que sea a propósito, dime ¿qué piensas al respecto?”; Aida le contestó: “Por eso, tía, pero todos ustedes son mi familia, deberían darme el beneficio de la duda”.

Al parecer, su tía siguió diciéndole que se disculpaba “por haber dudado un poco, te amo mucho y se me cruzaron los mojones con ese video, pero después lo vi mejor y encontré diferencias significativas”. Sobre este pantallazo de la conversación que sostuvo con su tía, la influenciadora escribió: “Y mi tía se alteró. Que se calme, como la situación se ponga dura, me pongo a hacer contenido con las pelás”, y varios emojis de risa haciendo alusión a que se trataría de una broma.