Alberto León, actor de ‘Betty, la fea’, contó el difícil momento en el que casi se queda ciego; gastó una millonada en cirugías

La salud de los ojos requiere de sumo cuidado pues son órganos muy delicados que están expuestos al entorno y que controlan uno de los sentidos vitales, el de la vista. Un mal golpe o un pequeño mugre podrían comprometer su buen funcionamiento.

Que lo diga el actor Alberto León Jaramillo, conocido por su papel de Saúl en Yo soy Betty, la fea , quien sufrió un percance con su ojo derecho hace algunos años , el cual lo puso a pasar un susto de esos que nadie quiere vivir.

León Jaramillo interpretó a Saúl o 'Guti Guti' en la serie escrita por Fernando Gaitán.

Y es que, según contó en el programa La Red Caracol, un día comenzó a “ver pajaritos” por uno de sus ojos , a lo que le siguió una pérdida momentánea de la vista. Con alerta, el artista corrió a un hospital y se hizo revisar.

“Vi pajaritos y yo dije: ¿Qué es esto?, mosquitas, ¿qué es esto Dios mío?, Algo anormal, algún sucio y me molestaba y de pronto empezó a ponerse oscuro el ojo por pedacitos. Oscuro y venía aumentando el oscuro y por completo perdí la visión”, recordó.

Pero, aunque estaba profundamente asustado, recuerda que fue el buen humor lo que lo mantuvo con paciencia en medio de la incertidumbre de lo que pasaría con él. Ya en el centro médico le confirmaron que había padecido un desprendimiento de la retina, por lo que tuvieron que intervenirlo.

“De una a urgencias, desprendimiento de retina y cirugía ya, anestesia general, yo recuerdo muy bien el anestesiólogo me dijo: ‘Bueno, ¿vino o vodka?’, y yo le dije: ‘No, ponle whisky’ y sentí que entró esa sustancia a mi sistema y quedé profundo. Desperté ya en la sala de operaciones todavía con mi ojo vendado y estuve todo el día en recuperación y por la noche estuve en casa”, contó.

Por lo menos 10 millones de pesos salieron del bolsillo del intérprete en ese momento, pues se trataba de un procedimiento complejo. No obstante, reveló que lo más duro no fue eso, sino el periodo pos-operatorio, en el que se sintió profundamente solo.

Alberto León en 'Betty, la fea'.

“Sentí miedo, sentí pánico, me sentí muy solo. Durante la recuperación dormir sentado, no agacharse, no levantar pesos, no hacer deporte, no hacer esfuerzos, juepucha y cuando uno se pone a ver, todas esas cosas las hace uno diariamente en cantidad”, agregó a su experiencia.

No conforme con lo que le había sucedido, la vida volvió a jugarle una mala pasada a su visión. Esta vez el afectado fue el ojo izquierdo. Esto ocurrió años después del suceso comentado anteriormente.

Sufrió una hemorragia, lo que lo llevó de urgencias una vez más, pues esta es una de las señales de aviso del desprendimiento de retina. Por fortuna, él ya lo sabía.

“Algún vasito se rompió en la retina y la hemorragia como que, ‘hey ojo con eso’; entonces inmediatamente fui a urgencias. Primero sentí como una telarañita roja y esa telarañita se convirtió en una nubosidad completa entonces perdí la visión. No me pueden hacer una ecografía porque la hemorragia no permite ver más allá, pero en la segunda visita a urgencias sí se pudo ver que habían dos desgarros, estos desgarros son terribles porque es como el anuncio de que puede venir un desprendimiento de retina y el desprendimiento sí es terrible”.

El actor de 63 años gastó más de 12 millones de pesos por complicaciones oculares.

En esa ocasión tuvo que pagar cerca de 2 millones de pesos para el tratamiento con láser al que se sometió por el desgarro . Finalmente, describió parte de su segundo calvario oftalmológico y mandó un mensaje a todos los televidentes.

“El desgarro implica una rotura el desprendimiento, una separación. Es una lotería que nadie se quiere ganar, pero hay que estar muy pendientes de la retina”, concluyó el nacido en Buenos Aires.