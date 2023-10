“Algo a otro nivel”: Karol G y sus palabras sobre el ‘Mañana Será bonito Fest’ que habrá en Medellín

Colombia, el país que la vio nacer y le abrió sus primeras partes en la industria musical, no se quedó por fuera del listado de países que visitará la nacida en Medellín, Antioquía y estará presente tanto en la capital colombiana como en su ciudad natal, lugar donde según la artista se vivirá una experiencia única y diferente a comparación de sus shows que ha realizado en medio de la exitosa gira que ha pasado por más de una decena de ciudades en Estados Unidos, territorio que vio en cada escenario cómo la cantante reunía a miles de personas que soñaban con entonar sus éxitos musicales.

Así será el ‘Mañana será bonito fest’ en Medellín

Horas después del anuncio, se reveló un video en el que Karol G revela algunos detalles de lo que será su gira, mientras agradecía a sus seguidores por el apoyo. De acuerdo con la ‘paisa’, “Yo no sé en qué momento se les ocurrió pensar que no iba a poner a Colombia en el mapa. Todo lo que hago es por ustedes. Claro que allá estaré y nos veremos”, así mismo reveló que el festival estará a la altura de los festivales más reconocidos del mundo, “Esto no será en solo el estadio, tendremos todo el complejo olímpico para nosotros y durante todo el día ocurrirán cosas”, afirmó.