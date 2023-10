¿Cómo conseguir boletas para el concierto de Karol G y cuánto costarán? Esto es lo que se sabe

Karol G anuncia la llegada de su gira a Colombia

“Quería ser yo directamente quien los invitara a ustedes. Obviamente, iba a pasar en Colombia, no sé en qué momento se les pasó por la cabeza o se les cruzó que Colombia no iba a estar en el mapa. Colombia te veo, llevo todo esto para allá para darles una experiencia muy especial, para que sigamos convenciéndonos de lo que la gente de Colombia puede hacer de especial, y Medellín en especial te veo en diciembre con Mañana será bonito Fest, obviamente soy de Medellín, quiero tener como un detalle especial con mi casa, así que allí la experiencia va a ser un poquito más elevada por decirlo así, en Medellín no vamos a estar viviendo la experiencia como tal de la gira Mañana será bonito sino el Mañana será bonito Fest, llevo un festival súper especial, la vamos a pasar increíble”.

Y agregó: “Créanme que estoy pensando en todos y cada uno de los detalles para que ustedes tengan una experiencia única nunca antes vista en nuestra ciudad y nada, que qué se ponen, qué llevan, pónganse zapatos cómodos, lleve la mejor actitud, la mejor energía o lleve la actitud de llorar si necesita llevarla también, vamos a ir a pasar rico. Aprovecho la oportunidad para decirles a todos en Colombia que son la razón de todo esto para mí, me siento muy agradecida de saber que en mi casa la gente me apoya, me sigue y me acompaña durante todo este proceso y más lindo aún que si hay alguien que está viendo esto y se siente feliz y se siente orgulloso porque Karol G está logrando todo esto, muchas gracias, esa energía me llega hasta acá y nada, no puedo esperar para verlos, los amo mucho”.