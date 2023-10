Karol G anuncia para su natal Medellín ‘Mañana será bonito Fest’, un concierto de Navidad este 1 de diciembre

Tal como lo reseña el diario El Colombiano, Karol G asegura que busca con este festival que los espectadores al concierto lleguen desde temprano ese día y disfruten de diferentes actividades artísticas y de entretenimiento no solo en el estadio, sino en toda la Unidad Deportiva de Medellín.

Su exitosa gira por Estados Unidos

Karol G concluyó hace pocos días su exitosa gira por Estados Unidos, llamada Mañana será bonito Tour , con una última presentación el pasado 28 de septiembre en el Gillette Stadium en Foxborough, de Massachusetts, reconocido a nivel mundial por ser la casa de los New England Patriots, uno de los equipos más ganadores del Super Bowl con seis títulos, compartiendo ese récord con los Pittsburgh Steelers.

El Gillette Stadium fue inaugurado oficialmente en 2002, y desde entonces ha sido el escenario de actuaciones de numerosos artistas de renombre a nivel mundial, tales como The Rolling Stones (2002, 2006 y 2019), Metallica (2003 y 2017), Bon Jovi (2003), Green Day (2005), AC/DC (2009), U2 (2009 y 2017), Taylor Swift (2011, 2013, 2015, 2018 y 2023), Beyoncé y Jay-Z (2014), One Direction (2014 y 2015), Guns N’ Roses (2016), Coldplay (2016 y 2017), Ed Sheeran (2018), The Weeknd (2022), Elton John (2022), entre muchos otros.