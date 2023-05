‘Ana de nadie’: Paola Turbay se destapa y revela qué haría si le fueran infiel

Paola Turbay se robó el corazón de millones de personas y se convirtió en una de las mujeres más famosas de la farándula colombiana, debido a todo el desempeño que tuvo en escenarios actorales y mundiales como Miss Universo. La celebridad fue elegida como virreina del certamen mundial de la belleza en 1992, destacando por su físico, su carisma y su personalidad, pese a que muchos aseguraron que debió quedarse con la corona.

La actriz siempre brilló y cautivó en el escenario de Miss Universo 1992. - Foto: Fotograma, 5:45, Miss Universo 1992 | Paola Turbay - YouTube Producciones JES - No Oficial

Con el pasar del tiempo, la reconocida actriz conquistó a sus fieles seguidores con el trabajo en diferentes proyectos, tal y como es el caso actual de Ana de nadie, producción de RCN que protagoniza junto a Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello. La colomboestadounidense brilló con su talento, su preparación y la belleza que plasmó en cada una de las escenas en las que participó.

Jorge Enrique Abello, Paola Turbay y Sebastián Carvajal conforman el elenco de "Ana de Nadie". - Foto: RCN

En medio de toda la historia que reflejó este proyecto televisivo, Paola Turbay fue la encargada de promocionar y contar un poco de su personaje, dando matices de lo que estaba por venir en el relato. La celebridad habló con distintos medios, revelando detalles de su vida privada y contando si había atravesado alguna vez por una infidelidad como la protagonista, Ana Ocampo.

La actriz ha ganado reconocimiento nacional e internacional gracias a los proyectos en los que ha participado. - Foto: Tomada de Instagram @paolaturbay

De acuerdo con lo que quedó registrado semanas atrás, Paola Turbay concedió un diálogo a KienyKe, donde le preguntaron si alguna vez le habían sido infiel. La exreina se sinceró al respecto y destapó su realidad, aprovechando para mencionar cómo lidiaría con una situación así al interior de la relación amorosa.

“¿Le han sido infiel a Paola Turbay?”, preguntó el medio a la artista.

“Por fortuna no me ha tocado, y no es que no me las haya pillado, porque yo soy (risas)”, respondió con una sonrisa, haciendo referencia a lo perspicaz que era para detectar estos comportamientos.

Sin embargo, Paola Turbay sí aclaró que ella no era de esas personas radicales que preferían cortar todo de forma rápida, sino que optaba por el camino de analizar qué sucedió y dónde fue la desconexión al interior de la relación.

“No soy de las que dicen: ‘No perdono una infidelidad y se va para el carajo’, no. Yo creo que esas situaciones son un indicador de que algo está pasando. De que hay una desconexión”, mencionó en el video.

No obstante, también aprovechó y explicó que una cosa es un encuentro de una noche que se pudo dar por diversas razones, a una infidelidad de años en los que la amante lleva mucho tiempo con la pareja. “Una cosa es una canita al aire y otra es un amante de dos años, pero, según la situación, uno lo evalúa y lo aprovecha como una oportunidad para redefinir la relación o para decir chao, te vi, depuro y me voy”, dijo.

Paola Turbay habló de su vida personal y se destapó sobre las infidelidades. - Foto: cuenta de instagram @paolaturbay

El eterno amor de Paola Turbay

Uno de los temas que más causó curiosidad fue el matrimonio que formalizó con Alejandro Estrada, con quien lleva un poco más de 30 años de relación. Ambos se conocieron en 1992, duraron dos años de novios y avanzaron rápidamente en esta historia, dándose el ‘sí’ en el altar en septiembre de 1994.

Pese a que no suelen mostrar mucho de su vínculo sentimental, la pareja dejó en claro lo feliz y unida que es actualmente luego de 31 años unida. Las pocas publicaciones que suben a redes sociales enmarcan las emociones que cargan, viéndose como compañeros, amigos y esposos.

La pareja suele mostrar sus viajes en redes sociales. - Foto: Instagram @paolaturbay

Alejandro Estrada es un empresario colombo-estadounidense que destacó por los negocios que realizó en Latinoamérica en espacios como servicios financieros, hoteles, licores y cosmética. Estudió diseño de comunicaciones en el Art Center College Design, en Suiza, explorando distintos campos que lo llevaron a triunfar en el mundo.

Cambio 16 realizó un perfil de la pareja sentimental de Paola Turbay, detallando la creación de Fusion Networks (una de las empresas más grandes de contenido web en Latinoamérica) en 1999 y ocupando el cargo de vicepresidente senior de Guggenheim Partners de 2000 a 2006.

La pareja lleva 31 años de haberse conocido e iniciado una relación. - Foto: Instagram @paolaturbay

En 2006, Estrada estuvo asociado con la compañía TBK Investments, pero la sociedad vendió la compañía a GrenSpring Family Offices y el colombo-estadounidense tomó el cargo de vicepresidente senior en 2007 por un largo tiempo. Con el paso del tiempo, el empresario avanzó profesionalmente y se dedicó a manejar un proyecto llamado La finka sana, uno de los más famosos en Colombia en todo el tema de premacultura (diseño agrícola, económico, social y político basado en el ecosistema).