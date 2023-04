“Se pasa de cínico”: le dicen a Jorge Enrique Abello por su personaje en ‘Ana de nadie’

Ana de nadie es una de las telenovelas que ha impactado a los televidentes colombianos desde su estreno. A pesar de ser un remake de Señora Isabel, la producción del canal RCN ha sabido narrar la historia en un contexto contemporáneo.

Muchas de las situaciones que se narraron en 1993, 30 años después siguen presentes, aunque en menor intensidad. Una de ellas, como comentan en las redes sociales, es el machismo y la concepción de que una mujer debe estar sumisa al lado de un hombre.

'Ana de nadie' es la versión más reciente de 'Señora Isabel'. Ambas están al aire, una por RCN y la otra por Señal Colombia. - Foto: RCN - Señal Colombia

Uno de los personajes más cuestionados es el de Dolores, rol interpretado por la primera actriz Judy Henríquez. Ella, como toda una mujer clásica y conservadora, se ha encargado de decirle a Ana (Paola Turbay) qué es lo que debe hacer en medio de un matrimonio que está completamente destruido.

La octogenaria mujer insiste en que su hija debe recuperar su relación con Horacio (Jorge Enrique Abello), a pesar de que este le fue infiel.

Hace mucho tiempo no se había visto en la televisión colombiana un personaje tan odiado como Horacio. En el capítulo que se emitió el lunes 17 de abril fueron muchos los comentarios que se hicieron en las redes sociales con respecto a la personalidad de dicho personaje.

“Imagínate pasar de un Horacio a un Joaquín, lo que te mereces, Ana”; “Muy bien Ana dejándole las cosas claras a Horacio”; “Horacio me recuerda a mi ex: narcisista”; “No sé qué me incomoda más, si la estupidez y el egoísmo de las hijas de Ana; el machismo, cinismo y frialdad de Horacio, o el pensamiento arcaico de la madre de Ana. Definitivamente, una jauría de estúpidos”; “Un humano con el narcicismo y el complejo de víctima como Horacio es la peor red flag del mundo. Agradecida que Anita salió de ahí”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer tras la emisión del capítulo de la novela.

El famoso actor está integrando el elenco de la producción Ana de nadie, de RCN. - Foto: Instagram @jeabello

Y es que muchos no conciben cómo el antagonista de esta producción sigue indignado con Ana por tratar de reiniciar su vida con alguien más cuando fue él quien la engañó y se fue a vivir con otra mujer sin importarle su matrimonio. Los internautas en las redes sociales no pierden la oportunidad de “darles palo” a los personajes.

En la telenovela se puede ver que Ana ya hizo pública su relación con Joaquín (Sebastián Carvajal). Esto no le gustó mucho a Emma y Florencia, quienes le reprocharon por “lo que le está haciendo a su papá”. Esta actitud tampoco ha sido muy bien vista por los televidentes. Eso sí, ya Ana le pidió el divorcio a Horacio y esto ha sido aplaudido por más de uno.

Ana de nadie ha cautivado al público por su trama y por la manera en la que cada uno de los actores logra hacer que sus personajes despierten amores y odios.

Ana descubrirá que su marido, Horacio, le es infiel con Adelaida, una mujer varios años más joven, interpretada por Laura Archbold. - Foto: SEMANA

Recientemente, los televidentes también le dieron palo a Dolores, la mamá de Ana, por estar siempre del lado de Horacio. En el episodio del viernes 14 de abril hubo algo que no gustó para nada a quienes han seguido capítulo tras capítulo la vida de Ana, y es que su madre le dijo prácticamente que nadie podía fijarse en ella, pues por su edad los hombres solo la buscaban por dinero.

Lo más fuerte fueron las palabras con las que le quiso dar a entender ello. Le dijo que tenía celulitis, que su cuerpo ya no estaba tonificado y que estaba flácida. Como era de esperarse, las críticas en las redes sociales se volvieron tendencia.