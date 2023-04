Laura Archbold, actriz en ‘Ana de Nadie’, divide opiniones en redes por su personaje: “no es la típica Clara Chía, hasta uno la quiere”

Una de las producciones que dirige la ‘parada’ es Ana de nadie, el remake de una gran novela de Señora Isabel, estrenada en 1993 y que contaba la historia de una mujer “madura” que iniciaba una relación con un hombre menor que ella, todo un escándalo para la época y que hoy vuelve a cautivar televidentes de cuenta de la exreina y el actor bumangués, Paola Turbay y Sebastián Carvajal.

En esta ocasión, Ana Ocampo (Turbay), quien acaba de cumplir 50, se entera de que su marido, Horacio Valenzuela (Abello), lleva dos años siéndole infiel. Tras 25 años de aparente feliz matrimonio, ella intenta salvar su relación, pero al final se da cuenta de que no hay marcha atrás y toma la decisión de divorciarse. Esta inesperada y dolorosa realidad lleva a que se cuestione como esposa, madre, hija y hermana.

Sin duda, los personajes de la historia han desatado todo tipo de opiniones divididas sobre la actriz, modelo y exreina Laura Archbold, con su interpretación de Adelaida Gómez, una exitosa abogada que se convierte en la amante de Horacio Valenzuela, un hombre mucho mayor que ella y que además es el dueño de la compañía de arquitectos para la que trabaja. Allí, Adelaida se involucra y enamora, sufriendo los maltratos y las humillaciones por parte de una persona que no posee las mejores intenciones ni sentimientos hacia ella.

Laura Archbold, actriz de 'Ana de Nadie'. - Foto: Foto: Canal RCN

Por eso, los televidentes que siguen de cerca la historia todas las noches, se han dado cuenta Adelaida solo es una víctima más del protagonista, hasta el punto de solidarizarse con ella, siendo más los comentarios de apoyo y no de críticas. Incluso, la han llegado a relacionar con la actual novia de Gerard Piqué, la española Clara Chía Marti.

Son varios los comentarios que han llamado la atención en redes sociales, entre los que se destacan: “No es la típica Clara Chía, hasta empatizas con ella y te preguntas qué hace con ese cretino de Horacio”, “Qué personaje tan bien desarrollado, no es la típica amante que perfilan en las novelas, tiene matices y es solo un ser humano que no ha despertado de la bobada de estar con Horacio”, “Si no pensé decirlo pero me cayo bien Adelaida” y “Poco a poco va abriendo los ojos, ya lo he dicho, Horacio no merece a ninguna mujer”.

Laura Archbold, actriz - Foto: Foto: Canal RCN

Ella es la novia extranjera de Sebastián Carvajal, actor de ‘Ana de Nadie’

El actor y modelo bumangués Sebastián Gerardo Carvajal Forero —nombre de pila— ha logrado llamar la atención de las televidentes y ‘flechar’ a más de una por su carisma, sencillez, talento ante las cámaras y sobre todo por su atractivo físico que tiene encantada a más de una.

Ahora Carvajal está dando de qué hablar, y todo por la mujer extranjera con quien sostiene una relación sentimental, rompiendo el corazón de las televidentes. Se trata de la modelo, nacida en Finlandia, Jonna Kuivasaari.

El modelo colombiano, que decidió radicarse por un tiempo en Madrid (España) para ampliar sus estudios actorales, quedó cautivado con la también modelo finlandés, un día mientras miraba fotos y lugares de la ciudad española a través de Instagram.

Sebastián Carvajal y Jonna Kuivasaari sostienen un noviazgo desde hace algunos meses. - Foto: Tomada de Instagram @jonnakui

De hecho, en una entrevista para la Revista Aló, el actor dio detalles de la vida de su novia extranjera, donde señaló que Jonna es profesional en Negocios Internacionales y trabaja con una agencia de modelaje internacional. Además, dijo que su pareja es una “mujer elegante, noble y muy inteligente”.

A su vez, el bumangués reveló que apenas vio su Instagram, le habló y la invitó a salir, pero hubo un impedimento que no le permitía comunicarse con ella y era su idioma, por lo que optó por usar traductor, ya que no sabía nada de inglés. De hecho, después de su persistencia, la finlandés aceptó su invitación y, el actor, tuvo que recurrir a la ayuda de un amigo para que le lograra traducir lo que ella decía.

Poco después, el también modelo decidió tomar clases intensivas de inglés, incluso, hubo una promesa de por medio que era dominar el idioma para, así, concretar la relación y formalizar un noviazgo, situación que logró darse.

Hoy en día, Sebastián y Jonna viven juntos en Bogotá (Colombia), tras vivir un año de relación a distancia, y a pesar de la buena relación que sostienen, por ahora no piensan en tener hijos o contraer matrimonio.