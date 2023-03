Paola Turbay y Sebastián Carvajal comparten “curiosidades” íntimas que muy pocos conocen

Los actores Paola Turbay y Sebastián Carvajal llegan a las noches de la televisión colombiana con Ana de nadie, el remake de una gran novela de Señora Isabel, estrenada en 1993 y que contaba la historia de una mujer “madura” que iniciaba una relación con un hombre menor que ella, todo un escándalo para la época y que hoy vuelve a cautivar televidentes de cuenta de la exreina y el actor bumangués.

En las redes sociales de los dos artistas ya habían publicado adelantos de esta nueva producción, en la que también estará Jorge Enrique Abello, Laura Archbold y Adriana Arango, entre otras luminarias de la televisión nacional, quienes contarán una historia adaptada a la actualidad reivindicando el poder femenino después de los 50 años y la sexualidad de la edad madura.

Paola y Sebastián protagonizan Ana de nadie. Foto: Instagram @sebastiancarva. - Foto: Foto: Instagram @sebastiancarva.

Paola y Sebastián también están dando sus respectivas entrevistas en diversos medios nacionales y en ellas ha revelado detalles no solo de su experiencia grabando Ana de nadie, sino de su vida privada, contando asuntos que solo su círculo social íntimo conoce y que hasta el momento no habían contado en público, por aquello de guardarse al menos algo para ellos, pues constantemente están expuestos al escarnio público.

Turbay reveló que cuando se está tomando una bebida, casi siempre sin azúcar y baja en calorías, tiene que tomarse hasta la última gota, pues no es capaz de dejar así sea un mililitro en el recipiente donde se lo sirvieron. También dejó claro que cuando se le mete una idea en la cabeza no hay poder humano que se la saque, ni siquiera su esposo Alejandro Estrada o sus dos hijos Sofía o Emilio.

Paola Turbay es la protagonista de "Ana de nadie" del Canal RCN. - Foto: Instagram

Además, Paola sabe muy bien que estar con su familia y tener momentos de calidad con ellos es algo que disfruta al máximo, más allá de estar en eventos de alto glamur o disfrutando de la vida nocturna de Bogotá. Sin embargo, lo que más le llena el alma es recorrer no solo los rincones de Colombia, sino los de todo el mundo, haciendo obras sociales, en los que ella sienta que sus acciones se ven reflejadas en beneficios para alguien que realmente lo necesita, como hizo con una habitante de un barrio al sur de Bogotá, a la que le consiguió dinero y posibilidad de empleo.

Esta obra social la hizo la ex virreina universal luego de caer en el engaño de unos influencers de Cali que mostraron de forma falsa la supuesta historia de un niño “genio de las matemáticas” que podía hacer cálculos gigantes en tan solo segundos, al estilo Matilda.

Por otro lado, Sebastián no se quedó atrás y también reveló asuntos muy personales que jamás había sacado a la luz. Por ejemplo, entablar una pelea física con Carvajal no debe ser para nada fácil, pues él practicó Taekwondo en su infancia y sabe muy bien que la violencia no es la solución de ninguna situación y en caso extremo sabe muy bien cómo noquear a sus oponentes.

Sebastián Carvajal comparte set con la exreina de belleza Paola Turbay. - Foto: Instagram: @sebastiancarva

El bumangués también es muy estructurado con sus actividades y su rutina diaria, por eso es indispensable para él tener una lista de tareas que debe cumplir semanalmente, pues en caso de no tenerla puede dejar cosas en el aire y se le pueden pasar asuntos importantes y eso jamás lo querrá. Finalmente, Sebastián no solo cultiva el cuerpazo que millones de seguidores en Instagram alaban y veneran con dos horas diarias de gimnasio, también le saca el tiempo para alimentar su mente con otro par de horas estrictamente para la lectura, sin revelar qué literatura le gusta consumir.

Por el momento no hay más detalles de Paola y Sebastián que se puedan conocer, sin embargo, ya se podrán ver todas las noches en la nueva novela del Canal RCN, Ana de nadie.